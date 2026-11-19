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WASHINGTON, 19 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin nükleer güçle çalışan Nimitz sınıfı uçak gemisi USS George Washington Ortadoğu'dan ayrıldı. Bu gelişmeyle ABD'nin bölgedeki uçak gemisi taarruz grubu sayısı ikiye düştü.

ABD Pasifik Filosu Sözcüsü Yüzbaşı Katie Koenig çarşamba günü yaptığı açıklamada, Japonya'da konuşlu uçak gemisinin, Ortadoğu'daki üç aylık görev süresinin ardından 7. Filo'ya geri döndüğünü ve an itibarıyla Asya-Pasifik bölgesinde rutin operasyonlar yürüttüğünü söyledi.

ABD uçak gemileri, İran ile çatışma sırasında İran limanlarına yönelik deniz ablukasının uygulanmasında görev aldı.

Kaynak: Xinhua