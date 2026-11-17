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TOKYO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, Japonya'daki Çin vatandaşlarına Fuji Dağı ve diğer dağlara sezon dışında tırmanmamaları çağrısında bulunarak, bu dönemde sık görülen kuvvetli rüzgar ve kar fırtınalarının ciddi güvenlik riskleri oluşturduğu uyarısını yaptı.

Büyükelçilik salı günü yayımladığı uyarıda, Fuji Dağı'nda tırmanış sezonunun kısa süre önce sona erdiğini ve bu dönemde izinsiz tırmanış girişiminde bulunan Çinli bir turistten haber alınamadığını belirtti.

Büyükelçilik, olayın ardından derhal Japon polisiyle iletişime geçtiğini, arama kurtarma çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede başlatılması çağrılarında bulunduğunu ve kayıp turistin ailesine gerekli yardımı sağladığını bildirdi.

Büyükelçilik, Fuji Dağı ve diğer dağlardaki dağ kulübeleri ile acil sağlık merkezleri dahil çeşitli tesislerin sezon dışında kapalı olduğunu, bu nedenle tırmanış yapanların ihtiyaç duydukları destekten yoksun kalabileceğini belirtti. Japonya'daki Çin vatandaşlarına, olası kazaları önlemek amacıyla bu dönemde izinsiz tırmanış girişiminde bulunmamaları çağrısı yapıldı.

Japonya'nın Asahi TV kanalına göre, 20'li yaşlarında Çinli bir erkek, 8 Kasım sabahı Fuji Dağı'na tek başına tırmanmak üzere yola çıktıktan sonra kayboldu. Japon polisi, itfaiye ekipleri ve diğer yetkili kurumlar, 10 Kasım sabahı kaza geçirmiş olabileceği belirtilen Çinliyi bulmak için arama çalışması başlattı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Kaynak: Xinhua