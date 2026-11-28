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TOKYO, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Japonya Büyükelçiliği, ülkede yaşayan Çin vatandaşlarına depremler ve diğer doğal afetlere karşı önlem alma ve acil durum hazırlıklarını önceden yapma çağrısında bulundu.

Büyükelçilikten cuma günü yayımlanan duyuruda, son dönemde Kumamoto, Ibaraki, Chiba ve Shizuoka eyaletleri ile Hokkaido açıklarında sık sık depremler meydana geldiğine dikkat çekildi. Büyükelçilik, Japon hükümetinin 2 Kasım'da Nankai Çukuru boyunca ve Tokyo metropol bölgesinin doğrudan altında meydana gelebilecek büyük depremler de dahil olmak üzere afetlere hazırlık ve müdahale amacıyla Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'nı kurduğu hatırlatıldı.

Büyükelçilik, bu gelişmeler ışığında Japonya'daki Çin vatandaşlarına afetlerden korunma konusunda farkındalıklarını artırma, en az bir hafta yetecek miktarda içme suyu, gıda, ilk yardım malzemeleri ve diğer acil durum ihtiyaçlarını hazırlama ve depremle ilgili güncellemeleri, meteorolojik uyarıları ve afetlerden korunmaya yönelik bilgileri yakından takip etme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua