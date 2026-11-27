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BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Japonya'ya 2. Dünya Savaşı sırasında Çin'de terk ettiği kimyasal silahların imha sürecini hızlandırarak tarihsel, siyasi ve hukuki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunduklarını belirtti.

Chen perşembe günkü basın toplantısında, Japonya'nın bu konuda uzun süredir pasif bir tutum sergilediğini ve çeşitli bahanelerle imha sürecini geciktirdiğini söyledi.

Sözcü, Japonya'nın söz konusu silahları "en kısa sürede eksiksiz ve kapsamlı biçimde imha etmeye" yönelik siyasi taahhüdünün, sonuçsuz bir vaade dönüşme riski taşıdığını ifade etti.

Chen, Japonya'daki sağcı güçlerin, terk edilmiş kimyasal silahların zamanla zararsız hale geldiği ve yasal sorumluluk süresinin dolduğu yönündeki iddialarını eleştirdi.

Bu yılın Tokyo Duruşmaları'nın başlamasının 80. ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinin 29. yıldönümü olduğunu hatırlatan Chen, 2. Dünya Savaşı'nda Çin'i işgal eden Japon ordusunun, Çin halkına karşı kimyasal silah geliştirip kullanarak çok sayıda insanlık suçu işlediğini kaydetti.

Sözcü, Çin tarafından pazartesi günü yayımlanan "Temiz Topraklarımızı Geri Verin" başlıklı belgeselin, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen 31. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Taraf Devletler Konferansı kapsamında gösterildiğine işaret etti. Chen, belgeselin tarihsel kayıtlar ve tanık ifadelerinden yararlanarak Japon saldırganların işlediği suçları ve terk edilmiş kimyasal silahların yol açtığı kalıcı zararları gözler önüne serdiğini ifade etti.

Çin halkına temiz vatanlarının geri verilmesi ve söz konusu silahların oluşturduğu tehlikelerin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Chen, "Japonya'yı, kimyasal silahların gömülü olduğu yerler hakkında en kısa sürede net bilgi vermeye, imha sürecine yönelik insan kaynağını artırmaya ve süreci kapsamlı biçimde hızlandırmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua