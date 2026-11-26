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Akdeniz'de avlandıktan sonra İzmir açıklarındaki çiftliklere taşınarak Ege'nin serin sularında aylarca beslenen, ağırlıkları 600 kilograma ulaşan dev orkinoslar, hasadın ardından başta Japonya olmak üzere dünya sofralarına gönderiliyor.

Türk balıkçılar, yaz aylarında Uluslararası Atlantik Orkinosunu Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından Türkiye'ye ayrılan kota kapsamında Akdeniz'de avladıkları orkinosları, büyük kafeslerde canlı olarak taşıyor.

Yaklaşık bir ay süren deniz yolculuğunun ardından Ege Denizi'ndeki çiftliklere ulaştırılan balıklar, burada aylarca besleniyor.

"Ton balığı" olarak da bilinen orkinosların yetiştirildiği çiftliklerin büyük bölümü İzmir açıklarında bulunuyor. Küçük ölçekli çiftliklerin yıllık kapasitesi 250-300 ton arasında değişirken büyük tesislerde bu rakam 1000 tonu aşabiliyor.

Denizdeki kafeslerde sardalya, kolyoz ve uskumru gibi balıklarla yaklaşık 6 ay özenle beslenen orkinosların ağırlıkları 600 kilograma kadar çıkabiliyor.

Aylarca balıkların beslenmesinde görev alan dalgıçlar, hasat döneminde bu kez orkinosların kafeslerden çıkarılması için suya dalıyor.

Hasat edilen balıklar, çiftliklerin açıklarında bekleyen işleme gemilerine aktarılıyor. "Fabrika gemiler" olarak adlandırılan bu gemilerde işlenen orkinoslar, ihracata hazırlanıyor.

İhracatta en büyük pazar Japonya

Türkiye'nin orkinos ihracatı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 318,9 artarak 77 milyon 850 bin dolara ulaştı. Bu dönemde yurt dışına 5 bin 802 ton orkinos gönderildi.

Orkinosun suşi ve saşimi gibi geleneksel yemeklerde tüketildiği Japonya, 50 milyon 819 bin dolarla Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke oldu. Bu ülkeyi 19 milyon 680 bin dolarla Güney Kore izledi.

İlk kez orkinos ihracatı yapılan Çin'e ise 6 milyon 163 bin dolarlık orkinos gönderildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, AA muhabirine, orkinos yetiştiriciliğinin uzun ve meşakkatli olduğunu söyledi.

Türk balıkçıların 15 Mayıs ile haziran ayı sonuna kadar Akdeniz açıklarında avlandıklarını ve tuttukları orkinosları İzmir açıklarına getirdiklerini ifade eden Akdoğan, "Çeşme ve Karaburun bölgelerinin suyu biraz daha serin. Üreticilerimiz bu sebeple bu bölgeye yerleşmekte. Balık daha yağlı ve verimli oluyor. Bu sebeple bu bölge tercih ediliyor." dedi.

Akdoğan, Türkiye'nin orkinosta 3 bin 95 ton kotasının bulunduğunu ve 6 orkinos yetiştirme tesisinin bulunduğunu dile getirdi.

Orkinosun ihracatta önemli bir gelir sağladığına işaret eden Akdoğan, şunları kaydetti:

"Bu 3 bin 95 ton kotadaki orkinos besiye alınarak yaklaşık 6 bin 300 tona yakın büyütülüyor. Daha sonra buradan da ihracata sunuluyor. Asıl ihracat yerimiz Uzak Doğu ülkeleri. Bu sene Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın girişimleri ve destekleriyle Çin pazarına açıldı. İhracatta bir problemimiz yok. Gün geçtikçe de artan kotamızla ihracat payımız da büyüyor."

"Sardalya, hamsi ve uskumru gibi yemlik balıklarla besliyoruz"

İzmir açıklarındaki bir orkinos çiftliğinin müdürü Hasan Yılmaz ise yakaladıkları orkinosları 1 ay süren yolculukla Çeşme ile Karaburun açıklarına getirdiklerini anlattı.

Orkinosları yetiştirme kafeslerine alırken tek tek kayıt altına aldıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Balıkları sardalya, hamsi ve uskumru gibi yemlik balıklarla besliyoruz. Buradaki amacımız balıkları hem büyütmek hem de yağ oranı, besin kalitesi ve ticari değerini, etini kaliteli bir hale getirmek. Şu anda Japonya'dan fabrika gemiler geldi. Hasada başlamış bulunmaktayız. Oldukça verimli bir hasadımız geçiyor. Şu ana kadar hedeflerimizi tutturmuş durumdayız."

Japonya'dan İzmir'e orkinos almak için gelen firma yetkilisi Yasuhito Fujisawa, Türkiye'deki orkinosların hem kırmızı etinin hem de yağlı kısımlarının kalitesiyle öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA