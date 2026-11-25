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Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, CEO Brian Niccol liderliğinde yürüttüğü yeniden yapılanma kapsamında Japonya'daki operasyonlarını elden çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin yaklaşık 2 bin şubesinin bulunduğu ülkedeki işletmesini milyarlarca dolara satma ihtimalini değerlendirdiği ve bu kapsamda yatırım bankalarıyla görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.

SATIŞ İÇİN BANKALARLA GÖRÜŞÜYOR

Konuya yakın kaynaklara göre ABD merkezli kahve devi, Japonya'daki operasyonlarının olası satışı için Citigroup ve Morgan Stanley ile çalışıyor. Potansiyel alıcıların ilgisini ölçmeye başlayan şirketin hem stratejik hem de finansal yatırımcılarla ilgilendiği belirtiliyor. Resmi satış sürecinin yıl sonuna kadar başlatılabileceği ifade ediliyor.

30 YILLIK PAZARDA 2 BİNE YAKIN ŞUBESİ VAR

Japonya'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Starbucks'ın ülkede yaklaşık 2 bin şubesi bulunuyor. Şirket, 2014 yılında Japon ortağı Sazaby League'in hisselerini yaklaşık 914 milyon dolara satın alarak ülkedeki operasyonlarının tamamının sahibi olmuştu. O dönemde bin 50 civarında olan mağaza sayısı, geçen yıllarda yaklaşık iki katına çıktı. Japonya, Starbucks'ın doğrudan işlettiği en büyük yurt dışı pazarı haline geldi.

3 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ GÜNDEMDE

Olası bir çoğunluk hissesi satışında Starbucks'ın Japonya operasyonlarına yaklaşık 3 milyar dolar değer biçilebileceği belirtiliyor. Şirket, Japonya'daki gelirlerini ayrı olarak açıklamıyor. Ancak Japonya, Kanada ve İngiltere operasyonları, 2026 mali yılında ABD ve Çin dışındaki net gelirlerin yaklaşık yüzde 72'sini oluşturdu.

ÇİN'DE DE BENZER BİR ADIM ATMIŞTI

Starbucks'ın Japonya'daki satış hazırlığı, küresel operasyonlarını yeniden yapılandırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kahve devi, geçen yıl Çin'deki operasyonlarının kontrolünü yerel yatırım şirketi Boyu Capital'e devretmek üzere yaklaşık 4 milyar dolarlık değerleme üzerinden anlaşmaya varmıştı.

STARBUCKS'TAN İLK AÇIKLAMA

Görüşmelerin devam ettiği ve sürecin kesin bir satış anlaşmasıyla sonuçlanmayabileceği belirtilirken, Starbucks sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şirketimiz, müşterileri için en iyi yapıyı oluşturmayı ve hissedarları için değer yaratmayı sürekli olarak değerlendirmektedir. 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğimiz Japonya'da güçlü bir işimiz bulunuyor."

Satış görüşmelerinde adı geçen Citigroup ve Morgan Stanley ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.