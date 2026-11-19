Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Malezya Kraliçesi Raja Zarith Sofiah, Malezya Pavilyonu'nu ziyaret etti.

Kraliçe Sofiah, Mavi Bölge'deki ülke pavilyonlarının arasında bulunan Malezya Pavilyonu'nda düzenlenen programa katıldı.

Sofiah, buradaki konuşmasında, Malezya'nın iklim eylemini ve çevresel sürdürülebilirliği ilerletmeye yönelik çabalarından ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) komşularıyla ve uluslararası ortaklarla dostluk ve işbirliğini güçlendirmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

COP31 boyunca Malezya Pavilyonu'nun yalnızca ülkenin iklim alanındaki girişimlerini ve başarılarını sergileyen bir platform olmakla kalmadığını belirten Sofiah, "Aynı zamanda uluslararası işbirliği için bir köprü görevi gördü. Hükümetleri, iş dünyasını, araştırmacıları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi." dedi.

Sofiah, ikili görüşmeler, müzakereler, bilgi paylaşımı ve stratejik temaslar aracılığıyla pavilyonların, ortaklıkları güçlendirmek, yenilikçi çözümleri değerlendirmek ve sürdürülebilir yatırımları teşvik etmek için fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Burada kurulan ilişkilerin COP31'in ötesinde de sürmesini, ortak hedeflere, toplumlara, ekonomilere ve çevreye fayda sağlayacak somut çözümlere dönüşmesini temenni eden Sofiah, şunları söyledi:

"Malezya heyetini bu iki haftalık COP31 süresince gösterdikleri özveri, kararlılık ve yorulmak bilmeyen çabalarından dolayı takdir etmek ve kendilerine teşekkür etmek istiyorum. İklim müzakerelerine ve ikili görüşmelere katılmaktan ASEAN ve küresel ortaklarla temaslar yürütmeye kadar ekibimizin katkıları, Malezya'nın çıkarlarının temsil edilmesinde ve ortak iklim hedeflerimizin ilerletilmesinde önemli bir rol oynadı. Ayrıca son iki hafta boyunca zamanlarını, uzmanlıklarını ve yoğun emeklerini ortaya koyan tüm delegelere, müzakerecilere, konuşmacılara, panelistlere ve destek ekiplerine en derin şükranlarımı sunuyorum."

Gösterilen özveri ve sağlanan değerli katkıların gezegeni koruma ve gelecek nesiller için daha iyi bir geleceği güvence altına alma konusundaki güçlü sorumluluk bilincini yansıttığını dile getiren Sofiah, bu anlamlı yolculuğu tamamlarken, kendilerini bir araya getiren işbirliği ruhunu ve ortak sorumluluk anlayışını geleceğe taşımaya devam etmek istediklerini ifade etti.

Sorumlulukların bu anla sona ermediğini belirten Sofiah, "COP31'in gerçek mirası, attığımız adımlarda ve gelecek nesillerimiz için inşa ettiğimiz gelecekte yatıyor. Bu vesileyle, COP21 Malezya Pavilyonu'nun resmen kapandığını ilan etmekten büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Kraliçe, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya ve Singapur pavilyonlarını gezdi.

Türkiye Pavilyonu Küratörü Hasan Mert Kaya, Kraliçe Sofiah'a ülke pavilyonunu gezdirerek, tarihi yerlerin minyatürü ve el sanatları konusunda bilgi verdi. Buradaki ziyaretlerinin ardından Kraliçe, ülke pavilyonları alanından ayrıldı.

Kaynak: AA