İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!

1 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 1 Temmuz 2025 Salı günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

İstanbul ve çevre iller bugün art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. İlk sarsıntı saat 11.48'de kaydedildi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan 3.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi. Kısa süren sarsıntı vatandaşlarda panik yaratırken, olumsuz bir ihbar yapılmadı.

AFAD İstanbul'da deprem mi oldu

İlk depremin ardından saat 12.58 sularında Marmara Denizi açıklarında bir başka sarsıntı daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre bu ikinci depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü. İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya gibi çevre illerde de hissedilen ikinci deprem, vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalarda şu ana kadar can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler