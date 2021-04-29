İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma bu akşam 19.00'da başlıyor. İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek uygulamaya yönelik soru-cevap listesini güncelledi. Daha önceden merak edilen 10 sorunun yanıtının olduğu listeye 5 soru - cevap daha eklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süre ile 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı.

Bu süreçte, İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırıldı. Ancak vatandaşların kafasında oluşan karışıklıkları gidermek için İçişleri Bakanlığı, tam kapanmaya ilişkin bir açıklama yayınlayarak merak edilen soruların yanıtlarını paylaştı. Bakanlık tarafından paylaşılan 10 soru cevap sonrası bugün de listeye 5 soru daha eklendi.

KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYECEKLER 30 NİSAN'DA KISITLAMADAN MUAF

Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.

KARAR ÖNCESİ ALINAN BİLETLER İÇİN İZİN BELGESİ GERECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü şehirlerarası seyahat izne tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir. Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 00.00'e kadar (19.00-00.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecektir.

AVUKATLAR FAALİYETLERİNİ NASIL SÜRDÜRECEK?

Genelge'nin ekinde yer alan "Muafiyet Yerler ve Kişiler" Listesinin 33 üncü ve 34 üncü maddeleri uyarınca yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların ve avukat stajyerlerinin; sokağa çıkma kısıtlaması süresince bulundukları şehir içinde ve zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmi kurumlara, noterliklere gitmeleri herhangi bir kısıtlamaya tabii değildir.

TURKUAZ BASIN KARTI SAHİPLERİ ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YAPABİLİR Mİ?

Turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının görevleri gereği yapacakları şehirlerarası seyahatlerinde, kontrol esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca düzenlenen görev belgelerini ibraz etmek kaydıyla seyahat izin belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır.

ŞOFÖR, MUAVİN VE HOSTESLERİN İZİN KAĞIDI ALMASINA GEREK YOK

Yürütülen faaliyetin doğası gereği şehirlerarası seyahati zorunlu olan ve Genelgemizde muafiyet tanınan taşımacılık, kargo, lojistik, nakliye vb. faaliyetlerinde bulunan ve e-başvuru sitemi üzerinden görev belgesi almış olan şoför, muavin, hostes gibi görevlilerin, yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlarla şehirlerarası seyahatleri için ayrıca Seyahat İzin Belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır.