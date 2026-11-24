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Karaman'ın Ermenek ilçesinde araçları çamura saplanınca yardım çağırmaya giden ve 3 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Ali Göksu, ölü olarak bulundu.

CANSIZ BEDENİ YOSUNLARIN ALTINDAN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Göksu, pazar günü saat 16.00 sıralarında arkadaşı M.K. ile birlikte Kumdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti. Burada araçlarının çamura saplanması üzerine Ali Göksu (37), yardım çağırmak için bölgeden ayrıldı. Göksu'nun geri dönmemesi üzerine arkadaşı M.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Pazar gününden bu yana dağlık ve ormanlık alanda sürdürülen arama çalışmalarında Göksu'ya ulaşılamadı.

Bugün arama çalışmalarına katılan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama ekibi, Göksu'nun cansız bedenine baraj gövdesinin önünde bulunan su birikintisinde, yosunların altında ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Göksu'nun cansız bedeni Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Mehmet Ali Göksu'nun birlikte gezmeye gittiği arkadaşı M.K.'nın ise jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı