Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eski CHP Genel Başkanı, eski TBMM Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 89 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Kıymetli Genel Başkanımız Hikmet Çetin'i kaybettik" dedi. Özel, Çetin'in devlet adamlığı ve siyasi nezaketiyle herkese örnek olduğunu belirtti.
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