Real Madrid efsanesi Santiago Canizares'ten kulübü karıştıracak Mourinho iddiasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Real Madrid'in efsane kalecisi Santiago Canizares, Vinicius Junior'un Şampiyonlar Ligi'nde oynamasının sportif değil transfer stratejisi olduğunu iddia etti. Mourinho'nun oyuncuyu elden çıkarmak istediğini ve Vinicius'un forma rekabetini Yan Diomande'ye kaybettiğini belirtti. Brezilyalı futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.
- Santiago Canizares, Jose Mourinho'nun Vinicius Junior'u Şampiyonlar Ligi'nde transfer vitrini oluşturmak amacıyla oynattığını iddia etti.
- Vinicius Junior, Mourinho'nun kadro tercihleriyle Real Madrid'de ilk 11'deki yerini Yan Diomande'ye kaptırdı.
- Vinicius Junior bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.
Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane kalecilerinden Santiago Canizares, eflatun-beyazlı ekipte formasını kaybeden Vinicius Junior ve teknik direktör Jose Mourinho hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
SPORTİF DEĞİL, TRANSFER STRATEJİSİ
Canizares, Brezilyalı yıldızın Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında süre bulmasının altında yatan sebebin sportif değil, tamamen transfer stratejisi olduğunu iddia etti.
''MOURINHO'NUN ARADIĞI TEK ŞEY...''
Portekizli teknik adamın oyuncuyu elden çıkarmak istediğini savunan eski kaleci, "Mourinho, Vinicius'u bir vitrin olarak kullanmak için Şampiyonlar Ligi'nde oynatıyor. Mourinho'nun aradığı tek şey, bir kulübün gelip Vinicius'u transfer etmesi. Ona hayran olduğu için onu oynattığını düşünmeyin." dedi.
FORMASINI DIOMANDE'YE KAPTIRDI
Mourinho'nun kadro tercihleriyle birlikte ilk 11'deki yerini Yan Diomande'ye kaptıran 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Eflatun-beyazlı yönetimin, rolü giderek azalan Vinicius'un durumunu önümüzdeki aylarda masaya yatırması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Brezilyalı futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Toplam 13 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.