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Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane kalecilerinden Santiago Canizares, eflatun-beyazlı ekipte formasını kaybeden Vinicius Junior ve teknik direktör Jose Mourinho hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

SPORTİF DEĞİL, TRANSFER STRATEJİSİ

Canizares, Brezilyalı yıldızın Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında süre bulmasının altında yatan sebebin sportif değil, tamamen transfer stratejisi olduğunu iddia etti.

Santiago Canizares

''MOURINHO'NUN ARADIĞI TEK ŞEY...''

Portekizli teknik adamın oyuncuyu elden çıkarmak istediğini savunan eski kaleci, "Mourinho, Vinicius'u bir vitrin olarak kullanmak için Şampiyonlar Ligi'nde oynatıyor. Mourinho'nun aradığı tek şey, bir kulübün gelip Vinicius'u transfer etmesi. Ona hayran olduğu için onu oynattığını düşünmeyin." dedi.

FORMASINI DIOMANDE'YE KAPTIRDI

Mourinho'nun kadro tercihleriyle birlikte ilk 11'deki yerini Yan Diomande'ye kaptıran 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Eflatun-beyazlı yönetimin, rolü giderek azalan Vinicius'un durumunu önümüzdeki aylarda masaya yatırması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Brezilyalı futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Toplam 13 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.