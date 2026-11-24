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Teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden Nvidia Ceo'su Jensen Huang, özel hayatına ilişkin iddialarla yeniden gündemde. Evlilik dışı ilişkilerini kabul etmesinin ardından şirketten ayrılan, ancak kısa süre sonra yeniden Ceo'luk görevine getirilen Huang hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

New York Post'un The Wall Street Journal'a dayandırdığı habere göre Huang, görevine iade edilmeden önce Nvidia yönetim kurulu üyeleriyle saatler süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, daha önce kamuoyuna yansıyan ilişkilerinin yanı sıra başka ilişkileri bulunduğunu da yönetim kuruluna anlattı.

Jensen Huang Nvidia'ya dönüşünde alkışlarla karşılandı

Huang'ın kaç yeni ilişkiden söz ettiği ve bunların daha önce bilinen ilişkilerden farklı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

İKİ İLİŞKİSİ DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

Huang'ın özel hayatına ilişkin tartışmalar, ABD istihbaratının Çin adına çalıştığından şüphelenilen Alice Huang ile yakın ilişkisine yönelik iddiaların gündeme gelmesiyle başladı. Ardından Nvidia'nın sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Kimberly Powell ile de evlilik dışı ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Reuters'ın daha önce yayımladığı bir başka haberde ise Huang'ın şirkette çalışan ikinci bir kadınla da ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Huang, 8 Kasım'da çalışanlara gönderdiği mesajda eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederek ailesinden özür dilemişti.

İSTİFA ETTİ, 11 GÜN SONRA GÖREVİNE DÖNDÜ

Yaşanan gelişmelerin ardından 12 Kasım'da Ceo'luk görevinden ayrılan Huang, 23 Kasım'da Nvidia yönetim kurulu tarafından yeniden göreve getirildi.

Yönetim kurulunun, Huang'ın açıklamalarını ve şirketin geleceğine ilişkin değerlendirmeleri dikkate alarak yeniden görevlendirme kararı aldığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da Huang'ın görevine dönmesi için yönetim kurulu üzerinde girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

Şirket merkezine dönüşünde çalışanlar tarafından alkışlarla karşılanan Huang, yaptığı konuşmada, "İkinci kez daha iyi bir CEO olacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nvidia yönetim kurulunun, Huang'ın ilişkilerinin şirket kurallarını ihlal edip etmediğine ve olası güvenlik risklerine ilişkin iç soruşturmasını sürdürdüğü bildirildi.

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