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Fon Koordinasyon Kurulu, 11. toplantısını gerçekleştirerek ödeme takvimine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Toplantı sonrasında yapılan değerlendirmede, 1 milyon TL’ye kadar olan ara ödeme süreçlerinde artık son aşamaya gelindiği duyuruldu.

FON KOORDİNASYON KURULU'NDAN YENİ TOPLANTI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "On Birinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

Önceki Kurul çalışmalarına istinaden Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik öngören kanuni düzenleme taslağının hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu gibi kurumlarla ve sektör temsilcileriyle yürütülen çalışmaların ardından taslak, Meclis Grubumuza sunulacak hale getirilmiştir.

"PİYASA DOLANDIRICILIĞINA İLİŞKİN CEZALAR ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRILMAKTADIR"

Taslakla, sermaye piyasalarındaki risklere erken müdahale edilmesini sağlayacak yeni tedbirler ile hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon mal varlığında meydana gelen kayıpların sorumlularından tahsil edilmesine ve yatırımcılara iadesine yönelik mekanizmalar getirilmektedir. Ayrıca piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin cezalar önemli ölçüde artırılmaktadır.

Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumların yaptığı denetimler neticesinde piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçler sürdürülmektedir.

1 MİLYON TL'YE KADAR ÖDEMELER 27 KASIM'DA SONA ERECEK

Sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda; 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun hükümleri ve tasfiye sürecinin başında açıklanan ilke kararları çerçevesinde, 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanması hedeflenmektedir."