Ünlülere yeni operasyon dalgası! Gözaltına alınanlar arasında Özcan Deniz ve Deniz Çakır da varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yeni uyuşturucu operasyonu için düğmeye basıldı. 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, ünlü şarkıcı Özcan Deniz, oyuncu Deniz Çakır, Erdal Bozkuş ve Cem Karcı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın fuhuş, uyuşturucu ticareti, temini, kullanımı ve bulundurulması suçlarını kapsadığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 35 şüpheli hakkında uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.
ÖZCAN DENİZ VE DENİZ ÇAKIR GÖZALTINA ALINDI
Başlatılan operasyon doğrultusunda çok sayıda ünlü isim için gözaltı kararı verildi. Şarkıcı Özcan Deniz, Deniz Çakır, Erdal Bozkuş ve Cem Karcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.
SUÇLAMALAR UYUŞTURUCU TİCARETİ VE KULLANIMI
Yürütülen soruşturmanın uyuşturucu madde ticareti, temini, kullanımı ve bulundurulmasının yanı sıra fuhuş suçlamalarını kapsadığı belirtildi. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Şüpheli ifadeleri, tanık beyanları, dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporları ve gizli tanık anlatımları soruşturma kapsamında değerlendirildi.