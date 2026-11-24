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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 35 şüpheli hakkında uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.

ÖZCAN DENİZ VE DENİZ ÇAKIR GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan operasyon doğrultusunda çok sayıda ünlü isim için gözaltı kararı verildi. Şarkıcı Özcan Deniz, Deniz Çakır, Erdal Bozkuş ve Cem Karcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Özcan Deniz

SUÇLAMALAR UYUŞTURUCU TİCARETİ VE KULLANIMI

Yürütülen soruşturmanın uyuşturucu madde ticareti, temini, kullanımı ve bulundurulmasının yanı sıra fuhuş suçlamalarını kapsadığı belirtildi. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Deniz Çakır

Şüpheli ifadeleri, tanık beyanları, dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporları ve gizli tanık anlatımları soruşturma kapsamında değerlendirildi.