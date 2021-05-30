Haftanın tarihine bakış

Edebiyat, moda ve siyasette tarihe mal olmuş çok sayıda kişi, farklı yıllarda 1-7 Haziran tarihleri arasında hayata gözlerini yumdu.

Edebiyat, moda ve siyasette tarihe mal olmuş çok sayıda kişi, farklı yıllarda 1-7 Haziran tarihleri arasında hayata gözlerini yumdu.

Dünya edebiyatından Fransız şair ve romancı Victor Hugo, Çek yazar Franz Kafka, Alman filozof Karl Marx, yazar Orhan Kemal, şair Ahmed Arif, Ahmed Haşim ve Nazım Hikmet Ran, besteci Johann Strauss, Fransız modacı Yves Saint-Laurent, farklı yıllarda 1-7 Haziran tarihlerinde yaşamını yitirdi.

32'nci Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz 4 Haziran 1876'da Feriye Köşkü'ndeki odasında ölü bulundu, İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni 4 Haziran 1989'da hayatını kaybetti.

ABD Senatörü ve Başkan Adayı Robert Kennedy 6 Haziran 1968'de uğradığı silahlı saldırıyla yaşamını yitirdi.

Belli başlı olaylar şöyle:

31 Mayıs

1799- Napolyon Bonapart, Akka yenilgisinin ardından savaş meydanını Cezzar Ahmet Paşa kuvvetlerine terk etti.

1920- Ankara Hükümeti, Fransa ile antlaşma yaptı.

1930- Dolmabahçe Sarayı salonunda "Beynelmilel Turizm Kongresi" düzenlendi.

1933- İstanbul Darülfünunu'nun kapatılıp yerine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yeni bir üniversitenin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi. MEB, "İstanbul Üniversitesi"ni kurmakla görevlendirildi.

1946- Varto ve Hınıs'taki 5,7 büyüklüğündeki depremde 839 kişi öldü.

1957- Atatürk Üniversitesi Kanunu kabul edildi.

1962- Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann, İsrail'de asıldı.

1963- "Manisa Tarzanı" olarak tanınan Ahmet Bedevi öldü.

1969- Ünlü soprano Maria Callas, Pier Paolo Pabolini'nin Göreme'de çekeceği "Medea" filmi için Türkiye'ye geldi.

1974- Devlet memurlarıyla ilgili Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdi. Cumartesi ve pazar günleri hafta tatili sayıldı.

1983- Milli Güvenlik Konseyi, 79 sayılı bildirisiyle Büyük Türkiye Partisi'ni kapattı.

1994- İstanbul'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve bitkisel hayata giren müzisyen, besteci Uzay Heparı, 25 yaşında hayatını kaybetti.

1999- Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına, İmralı Adası'nda başlandı.

2000- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Mustafa Bumin seçildi.

2010- İsrail, "Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım" kampanyası kapsamında, Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren 6 gemilik filoya saldırdı. Mavi Marmara gemisinde 9 Türk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

2010- Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler görevinden istifa etti.

2012- Mısır'da, Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın 1981'de suikaste kurban gitmesinin ardından yürürlüğe giren olağanüstü hal kaldırıldı.

2013- FIFA, Mauritius'ta düzenlenen 63. FIFA Kongresi'nde, futbol sahalarında ırkçı eylemler yaşanması halinde küme düşürme, puan silme, turnuvalara katılamama ve en az 5 maç hak mahrumiyeti gibi ciddi yaptırımlar öngören yeni kuralları oy birliğiyle kabul etti.

2015- Türk Sanat Müziği sanatçısı Behiye Aksoy 82 yaşında yaşamını yitirdi.

2015- Hindistan'ın güneyinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 2 bin 200'ü aşkın kişi öldü.

2016- Rus ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 23 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

2017- Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına yönelik bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi imzaladı.

2017- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Couger tipi helikopter, gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 13 asker şehit oldu.

2017- Afganistan'ın başkenti Kabil'de, diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti.

2018- Bilim insanları, İtalya'nın Pollino Milli Parkı'nda yaklaşık bin 230 yaşında olduğu sanılan bir çam ağacı tespit etti.

1 Haziran

1885- "Sefiller"in yazarı Fransız şair ve romancı Victor Hugo öldü.

1911- Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa tarafından "balon ve uçak satın almak, pilot yetiştirmek ve hava tesisleri yaptırmak için" görevlendirilen Kurmay Yarbay Süreyya (İlmen) Bey öncülüğünde bir "Tayyare Komisyonu" kuruldu. Bu komisyonun kuruluşu, aynı zamanda Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak benimsendi.

1929- 1 Kasım 1928 tarihli "Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun" gereğince, devlet muamelelerinde ve kayıtlarda tamamen yeni harfler kullanılmaya başlandı.

1930- Resmi ve özel bütün kurumlarda, Arap harflerinin kullanılış izni sona erdi.

1930- İstanbul'da Galata Köprüsü'nde 85 yıldır alınan geçiş ücreti kaldırıldı. Köprü, 1845'te açıldığında geçiş tarifesi yayalar için 5 para, hamallar için 10 para, yüklü arabalar için 5 kuruş, yüklü beygirler için 40 para, koyunlar için de 3 para olarak belirlenmişti.

1938- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı yatı Savarona'da kalmaya başladı. Atatürk, 23 Temmuz 1938'e kadar Savarona'da çalışmalarını sürdürdü.

1943- İstanbul Radyosu, radyo müdürü Vedat Nedim Tör gözetiminde bir aylık deneme yayınına başladı.

1971- Maltepe'de sığındıkları bir evde, Mahir Çayan ile Hüseyin Cevahir tarafından rehin tutulan Binbaşı Dinçer Erkan'ın 14 yaşındaki kızı Sibel Erkan, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Çatışmada Cevahir öldü, Çayan yaralandı.

1973- Yunan hükümeti, monarşiyi kaldırarak cumhuriyet ilan etti.

2000- İşsizlik sigortası yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle zorunlu tasarruf uygulaması sona erdi.

2004- Ankara-İstanbul arasında hizmet verecek hızlandırılmış trenin tanıtım seferinde, Yahya Kemal Beyatlı Ekspresi, Ankara Garı'ndan İstanbul'a uğurlandı. Polatlı ve Eskişehir arasında ilk kez 155 kilometreyi görerek Türkiye Demir Yollarının hız rekorunu kıran tren, Ankara ve İstanbul arasını 4 saat 56 dakikada katetti.

2006- Uşak'taki Karun Hazinesi'nin en değerli parçalarından "kanatlı denizatı broşu"nun kalıbının çıkarıldığı, İran'da taklidinin hazırlanmasının ardından orijinaliyle değiştirildiği ortaya çıktı.

2012- Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, yargılandığı davanın karar duruşmasında, protesto gösterilerindeki ölümlere suç ortaklığı yapmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'ye de ömür boyu hapis cezası verildi.

2013- Gezi Parkı odaklı olaylarda, farklı şehirlerdeki eylemlerde protestocularla polis arasında gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, 48 ilde 90'ın üzerinde eylem yapıldığını, 26'sı polis olmak üzere 79 kişinin yaralandığını açıkladı.

2013- Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Van Gölü'nde "değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 61 metre derinliğe dalarak, "Dünya Göl ve Deniz Dalış Rekoru"nu kırdı.

2013- Rusya, dumansız hava sahasına "merhaba" dedi. Rusya'da sigara ve tütün ürünlerinin tüketimine ilişkin yasak yürürlüğe girdi.

2016- Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Ambassador Otel'e bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Aralarında Somali Parlamentosundan milletvekilleri Muhammed Mahmud Curi ile Abdullah Camisi'nin de bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

2017- Bilim adamları, dünyanın en önemli temel gıda maddelerinden biri olan pirincin, yaklaşık 10 bin yıl önce Çin'de ehlileştirilip tarım ürünü olarak kullanılmaya başlandığını ortaya çıkardı.

2017- ABD Başkanı Trump, ülkesini, iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen ve 190'ı aşkın ülkenin imzaladığı Paris Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıkladı.

2018- ABD, Filistin halkı için koruma talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.

2019- KKTC'de, Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti güvenoyu alarak göreve başladı.

2 Haziran

1475- Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Türk orduları, Kırım Yarımadası sahillerine çıktı.

1793- Fransa'da Maximillian Robespierre öncülüğünde Jakobenler iktidarı ele geçirdi.

1924- ABD Kongresi, ülkede doğan bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948'e kadar kimi eyaletler, yerlilere oy hakkını yaşama geçirmedi.

1935- Türkiye'de ilk kez pazar günü resmi tatil uygulamasına başlandı.

1941- Türk Ceza Kanunu'nun 526'ncı maddesindeki değişiklikle Arapça ezan ve kamet okuyanlara ceza öngörüldü.

1960- 27 Mayıs'ın lideri Orgeneral Cemal Gürsel, 28 Nisan olaylarında ve 27 Mayıs'ta ölenlerin Anıtkabir etrafına gömüleceğini açıkladı.

1964- Demokratik, laik ve ulusal bir Filistin devleti kurmayı amaçlayan ve çeşitli ulusal örgütleri bir araya getiren Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Kudüs'te kuruldu. Yaser Arafat, 3 Şubat 1968'de örgütün başına geçti.

1966- Kıbrıs'ta Rumlar, Lefkoşa'nın Türk kesimine giriş çıkışı yasakladı.

1970- Yazar Orhan Kemal, Sofya'da 56 yaşında vefat etti.

1977- Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığına yazı göndererek, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, İstanbul Taksim'de düzenlenen mitingde Sheraton Oteli'nin üst katındaki bir odadan uzun menzilli ve dürbünlü bir silahla ateş edileceğinin haber alındığını bildirdi ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. 3 Haziran'da CHP'nin Taksim'de düzenlediği miting olaysız geçti.

1978- Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'in eşi Necla Kuneralp ile emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu katledildi. Suikasti bir Ermeni örgütü üstlendi.

1980- Osmanlı'dan bu yana devam eden buğday ve ekmek fiyatları üzerindeki devlet kontrolü kaldırıldı.

1980- Yahya Demirel, "mobilya davası"nda Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesince 4 yıl ağır hapse çarptırıldı.

1991- Şair Ahmed Arif, 64 yaşında Ankara'da öldü.

1997- "Susurluk Davası", İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde başladı.

1998- Merkez üssü Adana'nın Ceyhan ilçesi olan depremde 144 kişi öldü.

2008- "Banker Kastelli" olarak tanınan iş adamı Abidin Cevher Özden, İstanbul'da intihar etti.

2008- Fransız modacı Yves Saint-Laurent, 71 yaşında hayatını kaybetti.

2015 - Çin'in Hubey eyaletindeki Yangtze Nehri'nde 456 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı. Kazadan 14 kişi kurtulurken, 431 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı, 11 kişi ise kayboldu.

2015- Suudi Arabistan, uzun yıllar sonra Irak'ın başkenti Bağdat'a tekrar büyükelçi atadı.

2016- Almanya Federal Meclisi, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarını "soykırım" olarak tanımlayan karar tasarısını kabul etti.

2016- İran ile Ermenistan hükümetleri arasında, iki ülke vatandaşları için karşılıklı vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik anlaşma imzalandı.

2017- CENTCOM, DEAŞ'la mücadelede Ağustos 2014'ten Nisan 2016'ya kadar Irak ve Suriye'deki operasyonlarda 484 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğunu açıkladı.

2019- Orta Amerika ülkesi El Salvador'da şubatta yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Filistin kökenli Nayip Bukele, yemin ederek görevine başladı.

2020- Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

3 Haziran

1899- Besteci Johann Strauss öldü.

1912- İstanbul'un İshakpaşa semtinde çıkan yangında 1111 ev, 118 dükkan, 6 cami, 3 hamam, 5 okul kül oldu.

1924- Çek yazar Franz Kafka öldü.

1925- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.

1933- Sümerbank'ın kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi.

1937- Ertuğrul gemisi şehitleri anısına Japonya'da dikilen anıt açıldı.

1963- Şair Nazım Hikmet Ran, Moskova'da 61 yaşında öldü.

1964- Futbolun "ordinaryüs"ü Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda etti.

1964- Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski Genelkurmay Başkanı, Kurucu Meclis Başkanı Orgeneral Kazım Orbay hayatını kaybetti.

1965- ABD adına uzayda ilk yürüyüşü Edward White gerçekleştirdi.

1974- Ressam Fikret Mualla'nın Fransa'dan getirilen kemikleri, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na gömüldü.

1989- Pekin'de Tienanmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti, 2 bin civarında öğrenci öldü.

1996- BM himayesinde düzenlenen "HABİTAT-II İnsan Yerleşimleri Konferansı"nın resmi açılışı İstanbul'da yapıldı.

1998- Ankara Maltepe'deki Anadolu Ajansı Genel Müdürlük binası, Başbakan Mesut Yılmaz tarafından törenle hizmete açıldı.

2010- Anadolu Katolik Kilisesi Episkoposu Luigi Padovese, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bıçaklanarak öldürüldü. Eski şoförü olan zanlı tutuklandı.

2013- Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletindeki kanatlı hayvan tesisinde çıkan yangında 112 kişi hayatını kaybetti.

2015 - Sağlık Bakanlığının, kanser vakalarının belirlenmesi ve kontrol altına alınması için kanser bildirimini zorunlu tutan yönetmeliği yürürlüğe girdi.

2017- İngiltere'nin başkentindeki Londra Köprüsü'nde bir minibüs, yayaların üstüne sürüldü. Daha sonra araçtan inen saldırganlar çevredekileri bıçakladı. Olayda 3'ü saldırgan 10 kişi öldü.

2017- Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'nin Rakka kentini terör örgütü unsurlarından temizlemeye yönelik operasyonun başladığını duyurdu.

2017- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Juventus takımını 4-1 yenen İspanya'nın Real Madrid takımı üst üste şampiyonluğa ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti.

2018- Guatemala'da Fuego Yanardağı patladı. Patlamalar nedeniyle 194 kişi öldü, 234 kişi kayboldu. Afetten toplam 1,7 milyon kişi etkilendi. Patlamalar ve püsküren lavlar El Rodeo köyünü yok etti.

2019- Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu 108 kişi hayatını kaybetti.

4 Haziran

1878- Kıbrıs, Osmanlı Devleti'nden ayrılarak İngiliz egemenliğine girdi.

1876- 32'nci Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz, Feriye Köşkü'ndeki odasında ölü bulundu.

1898- Pehlivan Koca Yusuf, Amerika dönüşünde "La Burgogne" adlı geminin Atlas Okyanusu'nda batması sonucu öldü.

1930- Türk Tarihi Tetkik Heyeti, ilk toplantısını yaptı. 16 kişiden oluşan heyetin başkanlığına Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu) seçildi.

1933- Şair Ahmed Haşim, İstanbul'da 46 yaşında öldü.

1961- ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Kruşçev, Viyana'da bir araya geldi.

1973- Yavuz Zırhlısı, Gölcük'te yapılan törenle donanmadan çıkarıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman zırhlıları "Goben" ve "Breslau" Osmanlı Devleti'ne sığınmış, bu zırhlılara bayrak çekilerek "Yavuz" ve "Midilli" adları verilmişti.

1974- Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da İdi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

1989- İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni öldü.

1992- III. İzmir İktisat Kongresi toplandı.

1997- Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Çekiç Harekatı'na katılan askeri helikopter, Zap Kampı yakınlarında düştü. Hakkari'de görevli 8 subay, 2 astsubay ve 1 er şehit oldu.

1998- Karadeniz Ekonomik İşbirliğini (KEİ) uluslararası bir örgüte dönüştüren KEİ Şartı, 11 ülke tarafından Ukrayna'nın Yalta kentinde imzalandı.

2001- Gaffar Okkan suikastıyla ilgili terör örgütü Hizbullah mensubu 1'i kadın 10 kişi yakalandı.

2006- Peru'da başkanlık seçimlerinin ikinci turunda sosyal demokrat Alan Garcia zaferini ilan etti ve Alejandro Toledo'nun yerine devlet başkanı oldu.

2012- Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun şike ve teşvik davasıyla ilgili verdiği cezaların büyük bölümünü onadı.

2013- Almancanın en uzun sözcüğü kullanımdan kaldırıldı. Avrupa Birliği yönetmeliğine uyum sağlamak için çıkarılan yasa değişikliği nedeniyle "Sığır tasnifinin izlenmesi için görevlendirme yapılmasına dair kanun" anlamına gelen 63 harflik sözcüğün kullanımı sonlandırıldı.

2015- ABD'nin MD Anderson Kanser Merkezi ve Houston Methodist Hastanesinde dünyanın ilk kısmi kafatası ve kafa derisi nakli 15 saat süren operasyonla gerçekleştirildi.

2015- Gana'nın başkenti Akra'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 150 kişi hayatını kaybetti. Felaketin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

2016- Amerikalı efsanevi boksör, eski ağır sıklet dünya şampiyonu Muhammed Ali, tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

2018- Suudi Arabistan'da ülke tarihinde ilk kez kadınlar sürücü ehliyeti almaya başladı.

2019- ABD yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıktı.

2020- Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirme konusunda iş birliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını yaptı.

2020- CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.

5 Haziran

1883- "Das Kapital"in yazarı, Alman filozof Karl Marx Londra'da öldü.

1883- Orient Express, Paris'ten İstanbul'a hareket etti.

1916- Yavuz Sultan Selim tarafından 1517'de Osmanlı topraklarına katılan Hicaz'da isyan başladı.

1926- Türkiye, İngiltere ve Irak arasında Musul Antlaşması imzalandı. Türkiye, Musul petrollerinin gelirinden 25 yıl süreyle yüzde 10 pay almayı kabul etti ve Musul'daki haklarından vazgeçti. Fakat daha sonra 500 bin sterlin karşılığında yüzde 10 pay almak hakkından da feragat etti.

1947- ABD Başkanı Harry Truman, Dışişleri Bakanı George C. Marshall tarafından hazırlanan ve komünizm tehdidine karşı koymayı amaçlayan "Marshall Planı"nı imzaladı.

1964- İnönü hükümetinin Kıbrıs'a müdahale kararı üzerine, ABD Başkanı Johnson, İsmet İnönü'ye müdahalede ABD yardımı olan silahların kullanılamayacağını belirten bir mektup gönderdi. Bu mektuba daha sonra "Johnson mektubu" adı verildi.

1967- İsrail ile Arap ülkeleri arasında, tarihe "Altı Gün Savaşı" diye geçen çatışmalar başladı. Çatışmalar sonrasında kendi topraklarından daha fazla toprak elde eden İsrail, Gazze Şeridi'ni, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan Tepeleri'ni ele geçirdi.

2004- "Tiyatronun yaşayan anıtı" olarak tanınan sanatçı Necdet Mahfi Ayral, tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 96 yaşında vefat etti.

2012- Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu İstanbul'da başladı.

2012- Arjantin'de dünyada ilk olan Cinsiyet Hüviyeti Yasası yürürlüğe girdi.

2012- Suriye, Türk ve Batılı ülkelerin diplomatlarını "istenmeyen kişi" ilan etti.

2013- Pakistan'da Nevaz Şerif, 3'üncü kez başbakan seçildi.

2013- Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan Demiryolu'nun temeli, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ve Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.

2015- Teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk olan Sadun Boro, Marmaris'te tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

2016- Osmaniye'de geziye giden ilkokul öğrencileri ile öğretmen ve velileri taşıyan midibüsün su kanalına düşmesi sonucu 14 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

2017- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 130 kişinin Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2017- Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını isterken, Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapattı.

2019- Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanlığı'na Gianni Infantino yeniden seçildi.

2019- Bosna Hersek'te, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarının bulunduğu yeni toplu mezar tespit edildi.

6 Haziran

1919- İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General Milne, Harbiye Nezaretine yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan geri çağrılmasını istedi. Harbiye Nazırı Şakir Paşa da 8 Haziran'da Mustafa Kemal Paşa'ya geri dönmesi için yazı gönderdi.

1944- Müttefikler, Normandiya'ya çıkarma yaptı.

1961- Ordu içindeki Silahlı Kuvvetler Birliği, Devlet Başkanı Cemal Gürsel'e muhtıra verdi. Muhtırada, görevden alınan Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel'in göreve iadesi istendi. Tansel, 8 Haziran'da Hava Kuvvetleri Komutanlığına döndü.

1968- ABD Senatörü ve Başkan Adayı Robert Kennedy vurularak öldürüldü.

1968- Kurtuluş Savaşı Komutanı ve eski Meclis Başkanlarından Orgeneral Kazım Özalp, 86 yaşında Ankara'da vefat etti.

1983- Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu. Genel Başkanlığa Erdal İnönü seçildi.

1984- Hindistan ordusuna bağlı askerler, "Sih"lerin kutsal mabedi olan "Altın Tapınak"a kanlı bir baskın düzenledi. Baskından sonra Hindistan'ın çeşitli kesimlerindeki militan olmayan Sihler silahlanmaya başladı.

2000- Şili'nin eski diktatörü Augusto Pinochet'nin dokunulmazlığı kaldırıldı.

2011- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "12 Eylül darbesi" ile ilgili soruşturma kapsamında, dönemin Genelkurmay Başkanı, eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ifadesi alındı. Evren'e 2,5 saat süren sorguda, 12 Eylül ve öncesine ilişkin 12 soru yöneltildi.

2011- Alman kabinesi, ülkedeki nükleer santrallerin kademeli olarak 2022 yılı sonuna kadar kapatılması kararı aldı.

2013- Çin'de dünyadaki en eski primat fosili bulundu. Daha önce bilinmeyen bir primat cinsi ve türüne ait kalıntıların 55 milyon yaşında olduğu saptandı.

2015 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Barcelona arasındaki final maçını yöneten hakem Cüneyt Çakır, UEFA kulüp organizasyonlarında final yöneten ilk Türk hakem unvanını aldı.

2016- Irak'ın Felluce kentinde 400 cesedin bulunduğu toplu mezar ortaya çıkarıldı.

2017- Gökbilimciler bilinen en sıcak gezegeni keşfetti. Dünya'ya yaklaşık 650 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin yüzey sıcaklığının 4 bin 300 derece olduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu