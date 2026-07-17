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Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir

Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir Haber Videosunu İzle
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
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Hülya Avşar’ın programında vegan beslenmeye ilişkin açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Tan Taşçı, balık ve yumurta tüketimi hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

  • Tan Taşçı, Hülya Avşar'ın YouTube programında yaklaşık beş yıldır vegan beslendiğini söyledi.
  • Taşçı, 'Balık yiyen insan zehirlenir' ve 'balık yemek bizi balıklaştırır' ifadelerini kullandı.
  • Taşçı, yumurta için 'teknik olarak tavuğun reglidir' ve 'bilimsel açıdan çok tehlikeli' dedi.

“Yalan”, “Benim Gibi Olmayacak” ve “Nasıl Seveceğim?” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Tan Taşçı, bu kez müzik kariyeriyle değil katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk olan Taşçı, uzun süredir vegan beslendiğini söyledi.

"HAYATIM ÇOK HAFİFLEDİ"

Yaklaşık beş yıldır vegan yaşam tarzını benimsediğini belirten şarkıcı, bu değişimin hayatını olumlu yönde nasıl etkilediğini anlattı. “ Vegan olduktan sonra hayatım çok hafifledi” diyen Taşçı, hayvansal gıdalarla ilgili görüşlerini de paylaştı.

"BALIK YEMEK BİZİ BALIKLAŞTIRIR, YUMURTA ÇOK TEHLİKELİ"

Program sırasında balık tüketimine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Taşçı, “Balık yiyen insan zehirlenir. Balıkçıda helva yersin, zehirlenme geçsin diye. Balık yemek bizi balıklaştırır. Biraz aklımız, hafızamız gider.” Dedi. Ardından yumurtayla ilgili, “Yumurta teknik olarak tavuğun reglidir. Bilimsel açıdan bu çok tehlikeli” sözlerini kullandı.

Tan Taşçı’nın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları “Abi sen şarkı söylemeye devam et” gibi yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar ise Taşçı’nın açıklamalarını esprili paylaşımlarla tiye aldı. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSMMM:

ZERRE AKIL VAR MI HİÇ.

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