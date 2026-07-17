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Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var

Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var Haber Videosunu İzle
Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var
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Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan kömür yüklü tır, akaryakıt istasyonundaki markete girdi. Kazada markette alışveriş yapan 54 yaşındaki Erdinç Cirit hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

  • Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü TIR'ın kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna dalması sonucu markette alışveriş yapan Erdinç Cirit (54) hayatını kaybetti.
  • Kazada market çalışanı İbrahim Y. ve TIR sürücüsü Kutret K. (52) yaralandı.
  • Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı. Yaşanan kazada, istasyon marketinde alışveriş yapan 54 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

YAN YATAN TIR, BENZİN İSTASYONUNDAKİ MARKETE GİRDİ

Kaza, Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kutret K. (52) idaresindeki 11 AAJ 500 plakalı kömür yüklü tır, kontrolden çıkarak yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna daldı. Yan yatan tır, önce akaryakıt pompalarını devirdi, sonra da istasyon içindeki markete girdi. 

BİR KİŞİ ÖLDÜ, İKİ YARALI

Yaşanan kazada, markette alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybederken, market çalışanı İbrahim Y. ile sürücü Kutret K. yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Alışveriş yaparken hayatını kaybeden Erdinç Cirit'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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