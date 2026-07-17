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Netanyahu'nun 'Türkiye' eleştirisi Trump'ı çok kızdırdı: Ziyaret girişimi bile engellendi

Netanyahu'nun 'Türkiye' eleştirisi Trump'ı çok kızdırdı: Ziyaret girişimi bile engellendi
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yönelik eleştirileri, ABD Başkanı Trump'ı sinirlendirdi. Trump'ın, "Netanyahu'nun bu konuda görüş bildirme hakkı olmadığını düşündüğü" iddia edildi. Netanyahu'nun ABD ziyareti girişimleri sonuçsuz kaldı ve planladığı ziyareti iptal etti.

  • Netanyahu'nun Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yönelik eleştirisi Trump'ı kızdırdı.
  • Trump, Netanyahu'nun bu konuda görüş bildirme hakkı olmadığını düşünüyor.
  • Netanyahu'nun ABD'yi ziyaret girişimleri sonuçsuz kaldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimaline karşı eleştirel yaklaşımının ABD Başkanı Donald Trump'ı "çok sinirlendirdiği" iddia edildi.

"NETANYAHU, TRUMP'I ÇOK SİNİRLENDİRDİ"

Amerikan Axios sitesinin haberine göre bazı ABD'li ve İsrailli yetkililer, Trump'ın, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi dönüşü sonrasında Netanyahu'nun Fox'a verdiği röportajdan dolayı "çok sinirlendiğini" öne sürdü.

Söz konusu röportajda Netanyahu'nun; Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimaline karşı eleştirel yaklaşmasıyla ilgili ABD'li bir yetkili, Trump'ın, "İsrail Başbakanı'nın bu konuda görüş bildirme hakkı olmadığını" düşündüğünü aktardı.

ABD'Yİ ZİYARET GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALDI

Habere göre, son dönemde Netanyahu, ABD'yi ziyaret etmek ve ABD Başkanıyla görüşmek için birçok girişimde bulundu ancak bunların hiçbirinden somut bir geri dönüş alamadı.

Öte yandan dün, Netanyahu'nun ABD'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği duyurulmuş, buna gerekçe olarak, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna çekilmesi gösterilmişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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