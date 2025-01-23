Yanan Grand Kartal Otel'in öncesi ve sonrası görüntüleri!

Yangın öncesinde kayak severlerin ve tatilcilerin sıkça tercih ettiği Grand Kartal Otel, modern tasarımı ve sunduğu olanaklarla dikkat çekerken, yangın sonrası sadece yanmış duvarlar ve enkaz yığınıyla geriye kaldı. Olayın ardından yapılan incelemelerde ihmaller zincirinin bu büyük yıkıma zemin hazırladığı tespit edildi. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen binayla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı inceleme sona erdi. Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporunda binanın "ağır hasarlı" olduğu bilgisine yer verildi.

GRAND KARTAL OTEL ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜLERİ