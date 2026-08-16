Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı

Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı.

TRUMP’IN 15 MADDELİK GAZZE PLANI NE ÖNGÖRÜYOR?

Trump, 30 Temmuz’da Hamas ve Gazze’deki diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasını öngören anlaşmayı, “kalıcı barış ve güvenliğe doğru büyük bir adım” olarak açıklamıştı. Plan, Şubat 2026’da kurulan ABD öncülüğündeki Barış Kurulu tarafından hazırlanmıştı. Yaklaşık 40 ülkenin yer aldığı kurulda, İsrail ve bazı Arap ülkeleri bulunurken Filistinli temsilciler yer almıyor.

Planın ilk aşaması Hamas’ın ağır silahlarının, askeri üretim tesislerinin, silah depolarının ve tünel ağının ortadan kaldırılmasına odaklanıyor. Sürecin ilerleyen aşamalarında Gazze’nin günlük yönetiminin, Barış Kurulu’nun gözetiminde görev yapacak teknokratlardan oluşan Filistinli bir komiteye devredilmesi öngörülüyor.

Netanyahu ise İsrail’in yalnızca ağır silahların değil, hafif silahlar dahil tüm silahların ortadan kaldırılmasını istediğini belirtti. Netanyahu ayrıca, “Ben başbakan olduğum sürece bir Filistin devleti kurulmayacak” dedi.

ATEŞKES SONRASI İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ile Hamas arasında geçen yıl ekim ayında ateşkes ilan edilmesine rağmen Gazze’de saldırılar devam etti. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, ateşkesin başladığı ekim ortasından bu yana en az 1.258 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 139 kişi yaralandı. Enkaz altından 800’den fazla kişinin cenazesi çıkarıldı.

Aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail ordusu ve yerleşimcilerin faaliyetleri de sürdü. Filistin haber ajansına göre, İsrail güçleri Nablus ve Beytüllahim çevresindeki yerleşimlere baskın düzenlerken, İsrailli yerleşimciler Ramallah, El-Bireh ve Beytüllahim çevresinde Filistinlilere ait mülklere ve tarım alanlarına zarar verdi.

İsrailli bakanlar ve milletvekilleri ayrıca Cenin’in güneybatısındaki Arrabeh yakınlarında Emek Dotan adı verilen yeni bir İsrail yerleşiminin kurulması için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de en az 73 bin 386 kişi hayatını kaybetti, 174 bin 250 kişi yaralandı. Ateşkes sonrası devam eden can kayıpları ve Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetleri, Trump’ın 15 maddelik planının uygulanmasına ilişkin belirsizliği artırırken Netanyahu’nun son açıklaması sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin yeni soru işaretleri yarattı.