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Üç büyüklerde forma giymişti! Batshuayi'nin yeni adresi şaşırttı

Üç büyüklerde forma giymişti! Batshuayi'nin yeni adresi şaşırttı
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Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giyen Michy Batshuayi'nin Eintracht Frankfurt'tan ayrılarak bir Suudi Arabistan kulübüne transfer olacağı öne sürüldü.

Eintracht Frankfurt forması giyen Michy Batshuayi'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. talkSPORT'un haberine göre 32 yaşındaki santrfor, Alman ekibinden ayrılarak bir Suudi Arabistan kulübüne transfer olacak. Batshuayi'nin transfer olacağı kulübün ismine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

SÖZLEŞMESİNDE BİR YIL DAHA VAR

Eintracht Frankfurt ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Batshuayi, Alman ekibinde 1,5 sezondur forma giyiyor. Belçikalı golcü, bu süreçte 21 karşılaşmada görev yaptı ve 4 gol kaydetti.

ÜÇ BÜYÜKLERDE FORMA GİYDİ

Michy Batshuayi, Türkiye kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giydi. 32 yaşındaki futbolcunun kariyerindeki yeni durağının Suudi Arabistan olması bekleniyor.

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