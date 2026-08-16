Canlı anlatım: Maçta kıran kırana mücadele var! Gol an meselesi
Geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Maçta golsüz eşitlik var.
Geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor, yeni sezonun ilk haftasında kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Amedspor: Lafont, Mehmet, David, Lumbardh, Ermal, Rayan, Cem, Yira, Dia, Orban, Diagne.
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan, Amar, Yakup, Nihad, Brandon, Martin, Sefa, Fernando, Fettah, Eren.
CANLI ANLATIM
30'Mücadelede ilk 30 dakika golsüz beraberlikle geçti.
20' İki takım da gol arıyor. Sahada kıran kırana bir mücadele var.
4' GOL İPTAL Amedspor 0-0 Erzurumspor maçın hakemi, VAR'dan gelen uyarı sonrası golü elle oynama gerekçesiyle iptal etti. Müsabaka golsüz devam ediyor.
3' GOLLL Amedspor 0-1 Erzurumspor FK Fernando.
1' Maç başladı...