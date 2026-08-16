Canlı anlatım: Maçta kıran kırana mücadele var! Gol an meselesi

Geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor, yeni sezonun ilk haftasında kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Amedspor: Lafont, Mehmet, David, Lumbardh, Ermal, Rayan, Cem, Yira, Dia, Orban, Diagne.

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan, Amar, Yakup, Nihad, Brandon, Martin, Sefa, Fernando, Fettah, Eren.

CANLI ANLATIM

30'Mücadelede ilk 30 dakika golsüz beraberlikle geçti.

20' İki takım da gol arıyor. Sahada kıran kırana bir mücadele var.

4' GOL İPTAL Amedspor 0-0 Erzurumspor maçın hakemi, VAR'dan gelen uyarı sonrası golü elle oynama gerekçesiyle iptal etti. Müsabaka golsüz devam ediyor.

3' GOLLL Amedspor 0-1 Erzurumspor FK Fernando.

1' Maç başladı...