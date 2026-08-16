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Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son provasını 3 golle geçti

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son provasını 3 golle geçti
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Real Madrid, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, Dean Huijsen'in attığı golün asistini yaparak galibiyete katkı sağladı.

Real Madrid, yeni sezon öncesindeki son hazırlık karşılaşmasında Alman ekibi Schalke 04 ile karşı karşıya geldi. İspanyol devi, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.  Real Madrid henüz 6. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, Real Madrid'in ikinci golünde önemli rol oynadı. İspanyol ekibi, 20. dakikada Dean Huijsen'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Huijsen'in golünün asistini Arda Güler yaptı. Real Madrid ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken, Arda Güler ikinci yarının başında yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

REAL MADRID 3 GOLLE KAZANDI

Real Madrid, 57. dakikada Carlos Espi'nin attığı golle farkı üçe çıkardı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Real Madrid, Schalke 04'ü 3-0 mağlup ederek yeni sezon öncesindeki son provasından galibiyetle ayrıldı.

MAÇTA TANIDIK YÜZLER

Schalke 04'ün kalesini Beşiktaş'ın eski file bekçisi Loris Karius korudu. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko ise karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna dahil oldu. Alman ekibinde ikinci yarıda forma giyen Mertcan Ayhan da Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan'ın kardeşi olarak dikkat çekti.

İLK RESMİ MAÇ ESPANYOL İLE

Real Madrid, 2026-2027 sezonundaki ilk resmi karşılaşmasını 22 Ağustos'ta Espanyol'a karşı oynayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Şükürler olsun bugün de Arda Güler dozumuzu aldık..

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