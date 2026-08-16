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Diyarbakır'da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama

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Süper Lig’in yeni ekipleri Amedspor ile Erzurumspor FK açılış haftasında Diyarbakır’da karşı karşıya geliyor. Yıllar sonra lig heyecanına ev sahipliği yapan kentte tarihi maçı izlemek üzere gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kürtçe ezgiler eşliğinde coşkuyla karşılandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süper Lig’in açılış haftasında oynanacak Amedspor-Erzurumspor karşılaşmasını tribünden izlemek üzere Diyarbakır’a geldi. Müsabaka öncesi AK Parti İl Başkanlığı binasını ziyaret eden bakanlar, partililer tarafından Kürtçe şarkı ve ezgiler eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET

Süper Lig'in yeni ekipleri Amedspor ve Erzurumspor'un karşı karşıya geleceği kritik açılış mücadelesi öncesinde Diyarbakır'da hareketli saatler yaşandı. İki kulüp arasındaki tarihi maçı yerinde takip etmek amacıyla kente çıkarma yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kentteki temasları kapsamında ilk olarak AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu.

KÜRTÇE EZGİLERLE RENKLİ KARŞILAMA 

İl başkanlığı binası önünde toplanan kalabalık partili grubu, her iki bakanı Kürtçe şarkılar ve coşkulu tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Sıcak ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı karşılamanın ardından teşkilat mensuplarıyla bir bir selamlaşan bakanlar, görüşmelerini gerçekleştirmek üzere il başkanlığı binasına geçti.

TRİBÜNDEN TAKİP EDECEKLER 

Karşılaşma öncesi kentteki dostluk ve kardeşlik havasına vurgu yapılırken, bakanların temaslarının ardından heyecanla beklenen maçı izlemek üzere stadyuma geçmeleri bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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