Canlı anlatım: Maçta tempo çok yüksek
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada golsüz eşitlik var.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.30'da başladı.
MAÇI OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETİYOR
Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşmasında hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Andrew Donaldson Dallas görev yapıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih Özcan, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Semih
Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Talha, Massanga, Sabiri, Da Costa, Michalak, Pintor, Ahmed Abdullahi
CANLI ANLATIM
1'Mücadelede ilk düdük çaldı.