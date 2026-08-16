Canlı anlatım: Maçta tempo çok yüksek

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.30'da başladı.

MAÇI OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETİYOR

Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşmasında hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Andrew Donaldson Dallas görev yapıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih Özcan, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Semih

Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Talha, Massanga, Sabiri, Da Costa, Michalak, Pintor, Ahmed Abdullahi

CANLI ANLATIM

1'Mücadelede ilk düdük çaldı.