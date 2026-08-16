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Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası

Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası
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Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Fred ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin, orta saha takviyesi için Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Talisca'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı. Gençlerbirliği, Franco Tongya ve Oğulcan Ülgün'ün golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı.  Fenerbahçe böylece 2026-2027 sezonuna puansız başladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU YENİDEN GÜNDEMDE

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldığı öne sürüldü. Fred ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin, bu bölgede oluşan ihtiyacı gidermek ve aynı zamanda kadrodaki yerli oyuncu sayısını artırmak için Inter forması giyen milli futbolcunun durumunu araştırdığı belirtildi.

TRANSFER ŞARTLARI TAKİP EDİLİYOR

Fenerbahçe'nin hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun transfer şartlarını yakından takip ettiği ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli orta saha oyuncusunun mevcut durumuyla ilgili detaylı bir çalışma yürüttüğü aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesinin 2027 yılında sona ereceği belirtildi. Milli futbolcunun henüz İtalyan ekibiyle yeni sözleşme imzalamamış olması da transfer ihtimalinde öne çıkan detaylardan biri oldu.

ORTA SAHA PLANI

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katması halinde orta saha rotasyonunda Guendouzi, Kante ve İsmail Yüksek'in yanına önemli bir alternatif eklemeyi planladığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin milli yıldızın durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Ne yaparsanız yapın sizden birşey olmaz. İlk önce takım ruhu olacak. İşte o da Fenerbahçe'de yok. Bir Fenerbahçeli olarak en çok üzüldüğüm şey bu.....

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