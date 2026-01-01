Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

Türkiye yeni yıla kar yağışıyla girdi. Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarılarının ardından ülkenin birçok yeri kara teslim oldu. Kar yağışı özellikle doğu şehirlerinde hayatı durma noktasına getirdi. Birçok şehirde eğitime cuma günü için ara verilirken, gözler İstanbul'a çevrildi.

İSTANBUL'A YARIN SABAHA KADAR BUZLANMA VE DON UYARISI

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kar yağışının öğleden itibaren Avrupa Yakası'nda İstanbul Boğazı'nın çevresi ile Anadolu Yakası'nın genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, hava sıcaklığının -1 ile 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının saat 18.00'den itibaren etkisini kaybedeceği ancak buzlanma ve don hadiselerinin yarın sabah saatlerine kadar etkili olabileceği öngörülüyor.

İstanbul'da yarın en düşük 1, en yüksek 8 derecede sıcaklık ile parçalı bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor. Yağış beklenmeyen ve hava sıcaklığının 7-16 derece arasında seyredeceği aktarılan hafta sonu, lodos fırtınası yaşanması, pazartesi parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Kentte salı günü yağmur, çarşamba günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

MEGAKENTTE BU İLÇELERE DİKKAT

Uzman değerlendirmelerine göre saat 13.00 ile 16.45 arasında Karadeniz üzerinden yola çıkan yağış kütlelerinin İstanbul'un kuzey ve doğu hattında etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliği ise kentte akşam saatlerinden itibaren kar yağışı görülebileceğini belirterek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Uyarılarda öne çıkan ilçeler arasında Beykoz, Sarıyer, Şile, Ümraniye, Çekmeköy, Üsküdar, Beşiktaş, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Eyüpsultan, Şişli ve Kağıthane çevreleri yer aldı. Özellikle Karadeniz'e yakın bölgelerde karın aniden bastırabileceği, şehir içindeki sıcaklık farklarına bağlı olarak bazı noktalarda yağışın daha yoğun hissedilebileceği kaydedildi.

Uyarıların ardından megakentin birçok ilçesi kar yağışına teslim oldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik ilçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer'in kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kar yağışı devam ederken 2 Ocak Cuma günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili bir resmi bir açıklama henüz gelmedi.

44 ŞEHİRDE OKULLAR TATİL

Yoğun kar yağışı nedeniyle tatil haberleri peş peşe geldi. 44 şehirde eğitim öğretime cuma günü için ara verildi.

İşte okulların tatil edildiği şehirler: