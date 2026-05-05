Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde, sosyal medya hesabından 'Hoşçakalın dostlarım' paylaşımı yapan E.Ç. (57), bunalım sonucu evinde pompalı tüfekle intihar etti. Arkadaşının durumu fark etmesiyle olay ortaya çıktı.

Samsun'un Atakum ilçesinde sosyal medya hesabından "Hoşçakalın dostlarım" şeklinde paylaşım yapan şahıs, evinde pompalı tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Olay, Mimarsinan Mahallesi 133. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 ay önce eşinden boşandığı ve bu nedenle bunalıma girdiği öğrenilen E.Ç. (57), yalnız yaşadığı evde pompalı tüfekle kendini vurdu. E.Ç.'nin sosyal medya hesabından "Affettin mi beni F.? Cenazeme lütfen gelme. Seni çok seven E. Hoşçakalın dostlarım" şeklinde paylaşım yaptığını gören bir arkadaşı eve gitti. Anahtarın kapı üzerinde bırakıldığını fark eden şahıs, bina görevlisi ile birlikte eve girdiklerinde arkadaşını hareketsiz yatarken buldu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, E.Ç.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. E.Ç.'nin cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
