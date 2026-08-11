Terörsüz Türkiye oylamasının karnesi belli oldu! İşte parti parti kabul, ret ve fireler

TBMM Genel Kurulu'nda uzun süren mesainin ardından Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşülerek yasalaştı. Oylama sonucunda partilerin genel oy dağılımları ve milletvekillerinin tercihleri detaylı bir şekilde tutanaklara geçti.

PARTİLERİN GENEL OY TABLOSU

Tarihi oylamada partilerin gruplar halinde sergilediği irade neticesinde genel tablo şekillendi. Adalet ve Kalkınma Partisi 268 kabul oyu verirken 8 milletvekili oylamaya katılmadı. Yeni Parti grubunda 35 kabul ve 54 ret oyu çıkarken, 22 vekil oturumda yer almadı. DEM Parti'den 55 kabul oyu gelirken 2 isim oylamaya katılmadı. Milliyetçi Hareket Partisi 454 kabul oyu ile tasarıyı desteklerken 2 milletvekili oylamaya iştirak etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi 29 kabul, 2 ret oyu verdi ve 14 vekili oylamada bulunmadı. İYİ Parti ise 29 vekiliyle blok halinde ret oyu kullandı. Yeni Yol Partisi'nden 16 kabul, 3 çekimser oy çıkarken 1 kişi katılmadı. Bağımsız milletvekillerinden 7'si kabul, 1'i ret yönünde oy kullandı. Hür Dava Partisi 4 kabul, Yeniden Refah Partisi 4 çekimser, Türkiye İşçi Partisi 3 kabul, Demokratik Bölgeler Partisi 2 kabul, Emek Partisi 2 kabul, Demokrat Parti 1 ret, Demokratik Sol Parti 1 kabul ve Saadet Partisi 1 kabul oyuyla oylamayı tamamladı.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ'NİN OY TERCİHLERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi cephesinde oylamaya katılan milletvekillerinin tamamı kabul oyu kullandı. Kabul oyu veren isimler arasında Faruk Aytek, Ömer Çelik, Abdullah Doğru, Sunay Karamık, Mustafa Alkayış, Resul Kurt, Hüseyin Özhan, İshak Şan, Hasan Arslan, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Ruken Kilerci, Hasan Çilez, Haluk İpek, Murat Alparslan, Zehranur Aydemir, Ahmet Fethan Baykoç, Vedat Bilgin, Lütfiye Selva Çam, Kurtcan Çelebi, Asuman Erdoğan, Osman Gökçek, Ömer İleri, Fuat Oktay, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Mustafa Nedim Yamalı, Orhan Yegin, Zeynep Yıldız, Mevlüt Çavuşoğlu, Kemal Çelik, Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal, Serap Yazıcı Özbudun, Faruk Çelik, Ömer Özmen, Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Mustafa Canbey, İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan, Belgin Uygur, Halil Eldemir, Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Turan Bedirhanoğlu, Yüksel Coşkunyürek, Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz, Efkan Ala, Muhammet Müfit Aydın, Emel Gözükara Durmaz, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Refik Özen, Ayhan Salman, Mustafa Varank, Mustafa Yavuz, Emine Yavuz Gözgeç, Ayhan Gider, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Nilgün Ök, Cahit Özkan ve Şahin Tin yer aldı.

İktidar partisinden kabul oyu kullanan diğer isimler ise Mehmet Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz, Fatma Aksal, Ejder Açıkkapı, Erol Keleş, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Süleyman Karaman, Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, Hatipoğlu, Jale Nur Bakbak, Sermet Bozatlı, Derya Bozgeyik, İrfan Çelikaslan, Abdulhamit Gül, Mehmet Eyup Özkeçeci, Ali Şahin, Nazım Elmas, Ali Temür, Celalettin Köse, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel, Hüseyin Yayman, Adem Yeşildal, Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun, Hasan Ufuk Çakır, Ali Kıratlı, Nureddin Nebati, Havva Sibel Söylemez, Nurettin Alan, Nilhan Ayan, Derya Ayaydın, Şamil Ayrım, Serkan Bayram, Ersin Beyaz, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Yahya Çelik, Sena Nur Çelik Kanat, Halis Dalkılıç, Mustafa Demir, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Behiye Eker, Azmi Ekinci, Mehmet Selim Ensarioğlu, İsmail Erdem, Seda Gören, Yücel Arzen Hacıoğulları, Tuğba Işık Ercan, Rabia İlhan, Seyithan İzsiz, Rümeysa Kadak, Erkan Kandemir, Şengül Karslı, Nimet Özdemir, Ümmügülşen Öztürk, Büşra Paker, Suat Pamukçu, Zafer Sırakaya, Sevan Sıvacıoğlu, Süleyman Soylu, İsa Mesih Şahin, Bayram Şenocak, Hulusi Şentürk, Selim Temurci, Hasan Turan, Oğuz Üçüncü, Halit Yerebakan, Adem Yıldırım, Cüneyt Yüksel, Özlem Zengin, Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursallaksoy, Mehmet Ali Çelebi, Eyyüp Kadir İnan, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Fehmi Alpay Özalan, Adem Çalkın, Fatma Serap Ekmekci, Halil Uluay, Hulusi Akar, Dursun Ataş, Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Ahmet Gökhan Sarıçam, Necmettin Erkan, Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Abdullah Ağralı, Ziya Altunyaldız, Mehmet Baykan, Hasan Ekici, Orhan Erdem, Meryem Göka, Ünal Karaman, Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer, Mehmet Demir, Abdurrahman Babacan, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Tamer Akkal, Ahmet Mücahit Arınç, Murat Baybatur, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Ömer Oruç Bilal Debgici, İrfan Karatutlu, Vahit Kirişci, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Muhammed Adak, Faruk Kılıç, Kadem Mete, Yakup Otgöz, Mehmet Emin Şimşek, Emre Çalışkan, Süleyman Özgün, Cevahir Uzkurt, Mustafa Hamarat, İbrahim Ufuk Kaynak, Mahmut Özer, Muhammed Avcı, Harun Mertoğlu, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, Ersan Aksu, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Mervan Gül, Nazım Maviş, Hakan Aksu, Abdullah Güler, Rukiye Toy, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan, Cüneyt Aldemir, Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Yılmaz Büyükaydın, Adil Karaismailoğlu, Vehbi Koç, Mustafa Şen, Hikmet Başak, Bekir Bozdağ, Mehmet Ali Cevheri, Abdürrahim Dusak, İbrahim Eyyüpoğlu, Abdulkadir Emin Önen, Mehmet Faruk Pınarbaşı, Cevahir Asuman Yazmacı, İsmail Güneş, Fahrettin Tuğrul, Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, Hüseyin Altınsoy, Cengiz Aydoğdu, Orhan Ateş, Selman Oğuzhan Eser, Osman Sağlam, Mustafa Kaplan, Ferhat Nasıroğlu, Arslan Tatar, Yusuf Ziya Aldatmaz, Kaan, Cantürk Alagöz, Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş, Durmuş Ali Keskinkılıç, Cem Şahin, Ahmet Salih Dal, Seydi Gülsoy, Derya Yanık, Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk oldu.

Partide Yıldırım Tuğrul Türkeş, Kürşad Zorlu, İsmail Emrah Karayel, Numan Kurtulmuş, Ahmet Ersagun Yücel, Sami Çakır, Tahir Akyürek, Bülent Tüfenkci ve Lütfi Bayraktar ise oylamaya katılmadı.

YENİ PARTİ VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN KARARLARI

Yeni Parti grubunda kabul, ret ve katılmayanlar olmak üzere üç farklı tablo oluştu. Bilal Bilici, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Tekin Bingöl, Murat Emir, Okan Konuralp, Aliye Timisi Ersever, Aylin Yaman, Cavit Arı, Aykut Kaya, Bülent Tezcan, Yaşar Tüzün, Özgür Ceylan, İsmet Güneşhan, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Doğan Demir, Türkan Elçi, Yunus Emre, Zeynel Emre, Ali Gökçek, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Evrim Rızvanoğlu, Namık Tan, Gökan Zeybek, Ahmet Tuncay Özkan, Yüksel Taşkın, Harun Özgür Yıldızlı, Özgür Özel, Özgür Erdem İncesu, Ali Mahir Başarır ve Utku Çakırözer kabul oyu veren isimler oldu. Buna karşılık Ayhan Barut, Orhan Sümer, Reşat Karagöz, Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz, Ensar Aytekin, İzzet Akbulut, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, Hasan Toktaş, Yüksel Selçuk Türkoğlu, Rıdvan Uz, Mehmet Tahtasız, Şeref Arpacı, Fethi Açıkel, Cemal Enginyurt, Suat Özçağdaş, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Ednan Arslan, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Seda Kaya Ösen, Ümit Özlale, Mehmet Salih Uzun, Deniz Yücel, Aşkın Genç, Fahri Özkan, Metin İlhan, Nail Çiler, Mühip Kanko, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Süreyya Öneş Derici, Gizem Özcan, Cumhur Uzun, Seyit Torun, Tahsin Ocaklı, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Deniz Yavuzyılmaz, Talih Özcan, Talat Dinçer, Melih Meriç, Elvan Işık Gezmiş, Servet Mullaoğlu, İbrahim Arslan, Barış Karadeniz ve Murat Çan ret oyu kullandı. Gamze Taşcıer ve Ulaş Karasu oylamaya katılmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi saflarında ise Müzeyyen Şevkin, Deniz Demir, Semra Dinçer, Sururi Çorabatır, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Ediz Ün, Gürsel Erol, Hasan Öztürkmen, Gülcan Kış, Gamze Akkuş İlgezdi, Engin Altay, Kadri Enis Berberoğlu, Yüksel Mansur Kılınç, Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan Toprak, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Mahir Polat, Rahmi Aşkın Türeli, İnan Akgün Alp, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Ali Öztunç, Cem Avşar, Faik Öztrak, Kadim Durmaz, Ali Karaoba ve Cevdet Akay tasarıya kabul oyu verdi. İlhan Kesici ve Süllü ret oyu kullanırken; Serkan Sarı, Türker Ateş, Gülizar Biçer Karaca, Ahmet Baran Yazgan, Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara, Vecdi Gündoğdu, Selma Aliye Kavaf, Ömer Fethi Gürer, Mustafa Adıgüzel, İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Aysu Bankoğlu ve Tahsin Becan oturuma katılmayan isimler olarak kayıtlara geçti.

MHP, İYİ PARTİ VE DEM PARTİ CEPHESİ

Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy, Muharrem Varlı, Mehmet Taytak, Sadir Durmaz, Mevlüt Karakaya, Yaşar Yıldırım, Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun, Ekrem Gökay Yüksel, İsmet Büyükataman, Fevzi Zırhlıoğlu, Pelin Yılık, Vahit Kayrıcı, İsmail Faruk Aksu, Edip Semih Yalçın, Feti Yıldız, Tamer Osmanağaoğlu, Kamil Aydın, Atay, Ertuğrul Gazi Konal, Musa Küçük, Lütfi Kaşıkçı, Levent Uysal, Filiz Kılıç, Cumali İnce, Naci Şanlıtürk, Muhammed Levent Bülbül, İlyas Topsakal, Ahmet Özyürek, Yücel Bulut, İbrahim Özyavuz, İbrahim Ethem Sedef, Ramazan Kaşlı, Halil Öztürk, Devlet Bahçeli, Semih Işıkver, Mehmet Celal Fendoğlu, Erkan Akçay, Zuhal Karakoç, Ahmet Erbaş, Mustafa Kalaycı, Konur Alp Koçak, Saffet Sancaklı, Mustafa Baki Ersoy ve İsmail Özdemir kabul oyu verdi. Celal Adan ve İzzet Ulvi Yönter oylamada yer almadı.

İYİ Parti grubu, Ayyüce Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun, Yüksel Arslan, Ahmet Eşref Fakıbaba, Uğur Poyraz, Ömer Karakaş, Turhan Çömez, Burak Dalgın, Yasin Öztürk, Mehmet Akalın, Mehmet Mustafa Gürban, Adnan Şefik Çirkin, Burak Akburak, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Mustafa Cihan Paçacı, Dursun Müsavat Dervişoğlu, Hüsmen Kırkpınar, Lütfü Türkkan, Metin Ergun, Selcan Taşcı, Yavuz Aydın, Lütfullah Kayalar, Turan Yaladır ve Erhan Usta'nın oylarıyla firesiz bir şekilde ret kararı aldı.

DEM Parti sıralarından Tulay Hatımoğulları Oruç, Heval Bozdağ, Nejla Demir, Sırrı Sakık, Hakkı Saruhan Oluç, Ömer Faruk Hülakü, Semra Çağlar Gökalp, Hüseyin Olan, Ceylan Akça Cupolo, Osman Cengiz Çandar, Sevilay Çelenk Özen, Serhat Eren, Mehmet Kamaç, Adalet Kaya, Berdan Öztürk, Halide Türkoğlu, Meral Danış Beştaş, Öznur Bartin, Onur Düşünmez, Vezir Coşkun Parlak, Ali Bozan, Perihan Koca Doğan, Cengiz Çiçek, Celal Fırat, Keziban Konukcu Kok, Özgül Saki, İbrahim Akın, Burcugül Çubuk, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Ömer Faruk Gergerlioğlu, George Aslan, Salihe Aydeniz, Beritan Güneş Altın, Kamuran Tanhan, Sümeyye Boz Çakı, Sezai Temelli, Ayten Kordu, Dilan Kunt Ayan, Ömer Öcalan, Mithat Sancar, Ferit Şenyaşar, Pervin Buldan, Sinan Çiftyürek, Mahmut Dindar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Zülküf Uçar, Gülderen Varli, Zeynep Oduncu Kutevi, Mehmet Rüştü Tiryaki, Ayşegül Doğan, Mehmet Zeki İrmez, Nevroz Uysal Aslan, Yılmaz Hun, Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve Tuncer Bakırhan kabul oyu kullanırken, Çiçek Otlu oylamaya katılmadı.

DİĞER PARTİLER VE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLLERİ

Mecliste temsil edilen diğer partiler ve bağımsız milletvekillerinin tercihleri de oylama sonucuna etki etti. Yeni Yol Partisi'nden Sadullah Kısacık, Mesut Doğan, Sadullah Ergin, Şerafettin Kılıç, Mehmet Atmaca, Cemalettin Kani Torun, Ertuğrul Kaya, Necmettin Çalışkan, Mehmet Emin Ekmen, Birol Aydın, Hasan Karal, Mustafa Kaya, Bülent Kaya, Medeni Yılmaz, Mustafa Bilici ve Mehmet Karaman kabul oyu verdi; Sema Silkin Ün, Elif Esen ve Selçuk Özdağ çekimser kalırken İdris Şahin oylamaya iştirak etmedi.

Bağımsız milletvekillerinden Ahmet Zenbilci, İsmail Akgül, Hasan Basri Sönmez, Selim Temurci, Mustafa Yeneroğlu, Ramazan Kaşlı ve Mustafa Demir kabul, Koray Aydın ise ret oyu kullandı. Adnan Beker ve Ümit Dikbayır oylamada yer almadı. Yeniden Refah Partisi mensubu Doğan Bekin, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Mehmet Aşıla ve Ali Yüksel çekimser kalmayı tercih etti. TİP'ten Erkan Baş, Saliha Sera Kadıgil ve Ahmet Şık; HÜDA PAR'dan Şahzade Demir, Faruk Dinç, Zekeriya Yapıcıoğlu ve Serkan Ramanlı; Emek Partisi'nden Sevda Karaca Demir ve İskender Bayhan; Demokratik Bölgeler Partisi'nden Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır; Saadet Partisi'nden Mahmut Arıkan ile Demokratik Sol Parti'den Mehmet Önder Aksakal kabul oyu verdi. Demokrat Parti milletvekili Haydar Altıntaş ise oylamada ret yönünde tercih kullanan tek isim oldu.

Kaynak: Haberler.com