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Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı

Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı Haber Videosunu İzle
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
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Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen çerçeve yasa, TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Oylamada 87 ret, 7 çekimser oy kullanılırken, kabulün ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına giderek eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ile tokalaşması dikkat çekti. O anlarda DEM Partili milletvekillerinin teklifin kabulünü zılgıtlarla kutladığı da görüldü.

  • TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 12 maddelik 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi', 87 ret ve 7 çekimser oya karşı 467 evet oyuyla yasalaştı.
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'la tokalaştı.
  • Yasanın kabulünün ardından DEM Parti sıralarında zılgıtlarla kutlama yapıldı ve Bahçeli, çıkışta 'Hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak adlandırılan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 12 maddelik teklifin tamamı yapılan oylamada 87 'ret' ve 7 'çekimser' oya karşı 467 'evet' oyuyla yasalaştı.

BAHÇELİ, DEM PARTİ'Lİ İSİMLERLE TOKALAŞTI

Yasanın kabul edilmesinin ardından Meclis'te dikkat çeken anlar yaşandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oylamanın ardından DEM Parti sıralarına giderek DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile tokalaştı. Bahçeli ayrıca İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile de tokalaştı.

Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına giderek milletvekilleriyle selamlaşması Genel Kurul'da dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.

DEM PARTİ SIRALARINDA ZILGITLI KUTLAMA

Yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Parti sıralarında kutlama da yapıldı. Bahçeli'nin tokalaştığı sırada DEM Partili milletvekilleri, teklifin kabulünü zılgıtlarla kutladı.

BAHÇELİ'DEN İLK YORUM

Öte yandan daha sonra Genel Kurul salonundan çıkışında basın mensupları tarafından düşünceleri sorulan MHP lideri Devlet Bahçeli, “Hayırlı, uğurlu olsun” dedi. 

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda 467 'evet' oyuyla kabul edildi

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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEkkgfzv Yhhfddnnb:

Nasıl bir topmuş bu omurga kemik kalmamış hiç vurdura vurdura

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Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıVatandaş Rıza:

Şöförü ile bir dedikodusu var

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Haber Yorumlarıcihan64:

YAZIKLAR OLSUN

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Haber YorumlarıVatandaş Rıza:

Ülkücüyüm diye nara atanların geldiği son nokta.

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

tarihi bir gün ve çalışma ülkemize hayırlı uğurlu olsun artık kucaklasalim biz birlikte güzeliz

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