Haberler

Bu iş bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bu iş bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Belçikalı golcü için Napoli'ye 6 milyon euroyu aşan yeni bir resmi teklif sundu ve taraflar anlaşmaya giderek yaklaştı.

  • Fenerbahçe, 33 yaşındaki Romelu Lukaku için Napoli'ye 6 milyon euroyu aşan yeni bir resmi teklif gönderdi.
  • Fenerbahçe, Lukaku ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı ve Belçikalı futbolcu transfer olmaya sıcak bakıyor.
  • Lukaku, geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 7 maçta oynayıp 1 gol kaydetti.

Santrfor transferini sonuçlandırmak isteyen Fenerbahçe, Romelu Lukaku için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki golcü için İtalyan ekibine yeni bir resmi teklif gönderdi.

6 MİLYON EUROYU AŞTI

Fenerbahçe'nin son teklifinin 6 milyon euroyu aştığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin daha önce Lukaku ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.

Belçikalı futbolcunun da Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtilirken, sürecin tamamlanması için Napoli ile bonservis konusunda anlaşma sağlanması bekleniyor.

ANLAŞMA GİDEREK YAKLAŞIYOR

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Fenerbahçe ile Napoli'nin anlaşmaya giderek yaklaştığı aktarıldı. Sarı-lacivertliler, Napoli ile bonservis pazarlığını sonuçlandırması halinde Lukaku transferinde önemli bir engeli daha aşmış olacak.

GEÇEN SEZON 7 MAÇTA OYNADI

Sakatlıklarla mücadele eden Romelu Lukaku, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 7 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Vize şirketlerine operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

41 bin kişiyi mağdur ettiler! 6 ilde baskın, gözaltılar var
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire

Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Vural:

Emekliler cenneti Türkiye gel kim olursan ol yine gel .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

lukakuyu sevmezler istemezler. ama bence aradığımız santrafor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıenestunatuna@gmail.com:

giurasyi alin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kritik oylamada 8 AK Partili yoktu! Listede dikkat çeken isimler var

Kritik oylamada 8 AK Partili yoktu! Listede dikkat çeken isimler var
Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Milli kaleciyi kaptı!

Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi
Ömer Çelik'ten 'gün sonu' paylaşımı: İki yıllık emeğin sonucu

Ömer Çelik'ten "gün sonu" paylaşımı: İki yıllık emeğin sonucu
Bursa'da ulaşımı kilitleyen olay: 'Düşmanlarım var' dedi, direğe çıktı

Şehrin trafiğini kilitledi, çevrede izleyenler bir de alkışladı