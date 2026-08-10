Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda 467 'evet' oyuyla kabul edildi

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen ve kamuoyunda ‘çerçeve yasa’ olarak adlandırılan ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

467 EVET, 87 RET, 7 ÇEKİMSER

12 maddelik teklifin tüm maddelerinin ayrı ayrı kabul edilmesinin ardından teklifin tamamı Genel Kurul'da oylamaya sunuldu.

Yapılan oylamada 467 milletvekili “evet”, 87 milletvekili “ret”, 7 milletvekili ise “çekimser” oy kullandı.

Böylece 12 maddelik çerçeve yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmış oldu.

GENEL BAŞKANLAR DA OY KULLANDI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş da oylamaya katılarak oy kullandı.

PARTİLERE GÖRE OYLAMA SONUCU BELLİ OLDU

TBMM'de kabul edilen "çerçeve yasa"nın açık oylama sonuçları belli oldu: AK Parti'den dokuz, MHP'den iki milletvekili katılmadı Açık oylamada 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser oy kullanılırken, 31 milletvekili oylamaya katılmadı. Oylamada toplam 592 oy kaydedildi.

AK Parti’den 268 milletvekili kabul oyu verirken, 9 milletvekili oylamaya katılmadı. Bu isimler arasında AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar’dan oluştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bulunduğu görevi nedeniyle oylamaya katılmadı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde 44 kabul oyu verilirken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. Meclis Genel Kurulu'nda birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Celan Adan ile İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter de katılmayan isimler arasındaydı.

EN BÜYÜK FİRE YENİ PARTİ’DE

Yeni Parti'de 35 kabul, 54 ret oyu kullanılırken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nde 55 kabul oyu kullanılırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı. Oylamaya katılmayan milletvekilinin sağlık sorunu nedeniyle tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 29 kabul, 2 ret oyu kullanıldı, 14 milletvekili oylamaya katılmadı. İYİ Parti'de ise 29 ret oyu kullanıldı.

Yeni Yol Partisi'nde 16 kabul, 3 çekimser oy kullanılırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı. Bağımsız milletvekillerinde 7 kabul, 1 ret oyu kullanılırken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. Hür Dava Partisi'nde 4 kabul oyu kullanılırken, Yeniden Refah Partisi'nde 4 çekimser oy verildi. Türkiye İşçi Partisi'nde 3, Demokratik Bölgeler Partisi'nde 2, Emek Partisi'nde 2 kabul oyu kullanıldı.

Demokrat Parti'de 1 ret, Demokratik Sol Parti'de 1 ve Saadet Partisi'nde 1 kabul oyu kullanıldı. Oylamanın genel toplamında 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oy kaydedildi. 31 milletvekili oylamaya katılmadı. Toplam oy sayısı 592 oldu.

Teklife verilen 88 ret oyunun partilere göre dağılımında Yeni Parti 54, İYİ Parti 29, CHP 2, Demokrat Parti 1 ve bağımsız milletvekili Koray Aydın 1 ret oyu verdi.

PKK/KCK'NIN SİLAH BIRAKMASI VE FESHİ ŞARTI

Teklifin ilk maddesiyle düzenlemenin amacı ve kapsamı belirleniyor. Buna göre kanunun uygulanabilmesi için PKK/KCK'nın ve bağlantılı oluşumlarının fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesi ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanması şartı getiriliyor.

Düzenleme; PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası yapma, örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile örgüt lehine işlenen terörün finansmanı suçlarını kapsıyor.

ÖRGÜT VE KURUL İÇİN TANIMLAR YAPILDI

İkinci maddede kanunda kullanılan temel kavramlar tanımlanıyor. Buna göre “örgüt”, PKK/KCK terör örgütünü ve bağlı bütün oluşumlarını; “Kurul” ise teklifin 7'nci maddesi kapsamında oluşturulacak kurulu ifade ediyor.

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALAR ERTELENECEK

Üçüncü maddeyle, kanun kapsamındaki bazı soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi düzenleniyor.

Buna göre üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar ise 10 yıl ertelenecek.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar bu düzenlemenin dışında tutuluyor.

Erteleme süresince dava zamanaşımı işlemeyecek. Dosya ve deliller muhafaza edilecek, müsadereye konu eşya ve malvarlığı değerleri için tasfiye kararı verilecek ve bunlar Hazineye irat kaydedilecek.

Cumhuriyet savcısının verdiği erteleme kararlarına karşı iki hafta içinde sulh ceza hakimliğine, mahkemenin verdiği kovuşturmanın ertelenmesi kararına karşı da iki hafta içinde itiraz edilebilecek.

Ayrıca MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce işlenmiş ancak kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle sonradan soruşturma başlatılması, Kurulun iznine bağlanıyor.

TUTUKLULUK VE ADLİ KONTROL KARARLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Dördüncü maddeyle, erteleme kapsamına giren suçlar nedeniyle verilmiş tutuklama ve adli kontrol tedbirlerinin yeniden değerlendirilmesi öngörülüyor.

Yetkili hakim veya mahkeme ile bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi, şartların oluşması halinde bu tedbirlerin kaldırılmasına karar verebilecek.

Ayrıca istinaf veya temyiz incelemesindeki dosyalar hakkında bozma kararı verilecek. Bu hükümlerin uygulanabilmesi için MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanması ve ilgili kişinin kanunda öngörülen yazılı başvuruyu yapması gerekiyor.

YENİ TERÖR SUÇU İŞLENİRSE ERTELEME KALDIRILACAK

Beşinci maddeyle erteleme kararlarının özel bir sisteme kaydedilmesi düzenleniyor. Bu kayıtlar yalnızca bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde kullanılabilecek.

Erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılacak ve soruşturma veya kovuşturmaya devam edilecek. Mahkumiyet halinde verilen cezanın infazı da kanunun 6'ncı maddesindeki ertelemeden yararlanamayacak.

Erteleme süresinin yeni bir terör suçu işlenmeden tamamlanması halinde ise kovuşturmaya yer olmadığına veya davanın düşmesine karar verilecek.

KESİNLEŞMİŞ CEZALARIN İNFAZI DA ERTELENECEK

Altıncı maddeyle, kanun kapsamına giren bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların cezalarının infazının ertelenmesi öngörülüyor.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçundan mahkum olanlar ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar kapsam dışında tutuluyor.

Buna göre toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanların cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanların cezalarının infazı ise 10 yıl süreyle infaz hakiminin kararıyla ertelenebilecek.

Erteleme süresinde ceza zamanaşımı işlemeyecek. Müsadere kararlarının uygulanması ise ertelemeden etkilenmeyecek.

Bu süre içinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kaldırılarak cezanın infazına devam edilecek. Sürenin yeni bir suç işlenmeden tamamlanması halinde ise ceza infaz edilmiş sayılacak.

SÜRECİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI BAŞKANLIĞINDAKİ KURUL İZLEYECEK

Yedinci maddeyle, kanun kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir Kurul oluşturuluyor.

Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak.

Kurul gerektiğinde alt komisyonlar oluşturabilecek, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet edebilecek. Sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini sağlamak amacıyla alt komisyonlarda görevlendirme de yapılabilecek.

MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından örgütün tamamen tasfiyesi ve buna ilişkin gözlem raporları dönemsel olarak Kurul tarafından değerlendirilecek. Gerekli görülmesi halinde adli, idari ve yasal düzenlemeler konusunda talepte bulunulabilecek.

Kurul ayrıca erteleme kararlarını dönemsel olarak değerlendirecek. Gerekli görülmesi halinde soruşturma ve kovuşturmalar veya mahkumiyet hükümleri nedeniyle ortaya çıkan hak yoksunluklarının tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması için ilgili yargı mercilerine talepte bulunabilecek.

Mahkumiyet hükümlerinden doğan hak yoksunlukları için bu talebin yapılabilmesi, 5 yıllık erteleme kararlarında karar tarihinden itibaren 2 yıl, 10 yıllık erteleme kararlarında ise 3 yıl geçmesine bağlanıyor.

Kurul çalışmalarını TBMM'ye düzenli olarak bildirecek. Ayrıca TBMM Başkanlığı tarafından kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere İzleme Komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyip tavsiyelerde bulunabilecek.

TESLİM EDİLEN SİLAH VE MALZEMELER KAYIT ALTINA ALINACAK

Sekizinci maddeyle, kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzemenin kayıt altına alınması düzenleniyor.

Bu işlemlerin usul ve esasları, güvenlik kurumlarının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek.

BAŞVURU İÇİN 6 AYLIK SÜRE

Dokuzuncu maddeyle, kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler için başvuru süresi belirleniyor.

Buna göre kişiler, MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak başvurabilecek.

GÖREVİ YERİNE GETİRENLERE HUKUKİ GÜVENCE

Onuncu maddeyle, kanun kapsamında verilen görevlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilmesi hükme bağlanıyor.

Ayrıca kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin, bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğunun doğmayacağı düzenleniyor.

YASA YAYIMLANDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Teklifin 11'inci maddesinde yürürlük düzenlemesine yer veriliyor. Buna göre kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

12'nci ve son maddede ise kanun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği hükme bağlanıyor.