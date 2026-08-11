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Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda Haber Videosunu İzle
Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Sturm Graz'a konuk olacak. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesi S Sport Plus'ın yanı sıra TV100 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam saat 21.30'da Sturm Graz ile Liebenau Stadı'nda karşılaşacak.
  • Sturm Graz-Fenerbahçe maçı S Sport Plus ve TV100'den canlı yayınlanacak; TV100'de şifresiz izlenebilecek.
  • İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe'ye play-off turuna yükselmek için galibiyet, beraberlik veya tek farklı mağlubiyet yeterli olacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Liebenau Stadı'nda oynanacak kritik mücadele saat 21.30'da başlayacak.

MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu. Sturm Graz- Fenerbahçe karşılaşması S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin TV100'den yayınlanacak olmasıyla futbolseverler karşılaşmayı şifresiz takip edebilecek.

FENERBAHÇE 2-0'LIK AVANTAJLA ÇIKIYOR

Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, Avusturya'ya önemli bir avantajla gidiyor. Sarı-lacivertlilere play-off turuna yükselmek için galibiyet veya beraberliğin yanı sıra tek farklı mağlubiyet de yeterli olacak.

Sturm Graz'ın karşılaşmayı iki farklı kazanması halinde mücadele uzatmalara gidecek. Avusturya temsilcisinin ikiden daha farklı bir galibiyet alması durumunda ise Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe, Sturm Graz engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için play-off turunda Olimpik Lyon ile Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Sarı-lacivertlilerin Sturm Graz karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeko:

Elenmez demi la bu ampuller.....

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Haber YorumlarıMehmet Akgündüz:

her sene yükseliyoruz sonra benfica yolluyo evimize...

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Fenerin işi zor.

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