Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Liebenau Stadı'nda oynanacak kritik mücadele saat 21.30'da başlayacak.

MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu. Sturm Graz- Fenerbahçe karşılaşması S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin TV100'den yayınlanacak olmasıyla futbolseverler karşılaşmayı şifresiz takip edebilecek.

FENERBAHÇE 2-0'LIK AVANTAJLA ÇIKIYOR

Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, Avusturya'ya önemli bir avantajla gidiyor. Sarı-lacivertlilere play-off turuna yükselmek için galibiyet veya beraberliğin yanı sıra tek farklı mağlubiyet de yeterli olacak.

Sturm Graz'ın karşılaşmayı iki farklı kazanması halinde mücadele uzatmalara gidecek. Avusturya temsilcisinin ikiden daha farklı bir galibiyet alması durumunda ise Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe, Sturm Graz engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için play-off turunda Olimpik Lyon ile Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Sarı-lacivertlilerin Sturm Graz karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.