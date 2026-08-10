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Bartın'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Bartın'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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BARTIN’ın Kozcağız beldesinde Osman Togo (55), ziyareti gelen arkadaşı Aydın Bozoğlu’nu (56) yaşanan tartışma sırasında başına ağaç tokmak vurularak öldürüldü.

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde Osman Togo (55), ziyareti gelen arkadaşı Aydın Bozoğlu'nu (56) yaşanan tartışma sırasında başına ağaç tokmak vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Bozoğlu, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Avgölü mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Aydın Bozoğlu ile Tokat'ın Pazar ilçesinden yanına gelen Osman Togo arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bozoğlu, arkadaşı Togo'nun başına ağaç tokmakla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Togo'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yerinden kaçan Aydın Bozoğlu, Boğaz mevkisinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Osman Togo otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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