Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan

TBMM Genel Kurulu'nda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ kabul edildi.

467 EVET OYU İLE YASALAŞTI

Elektronik oylamada toplam 563 oy kullanılırken, elektronik oylamanın ardından pusulaların kontrol edilmesiyle mükerrer oylar silindi. Böylece teklif, 467 evet, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

AK PARTİ’DEN 9, MHP'DEN 2 MİLLETVEKİLİ KATILMADI

Öte yandan TBMM'de kabul edilen ‘çerçeve yasa’nın açık oylama sonuçları da belli oldu. AK Parti’den 268 milletvekili ‘kabul’ oyu verirken, 9 milletvekili oylamaya katılmadı. Bu isimler arasında AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar’dan oluştu.

Bu arada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bulunduğu görevi nedeniyle oylamaya katılmadı.

MHP’de de 44 kabul oyu verilirken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. Meclis Genel Kurulu'nda birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Celan Adan ile İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter katılmayan isimler arasındaydı.

Yasaya tam destek veren partilerden DEM Parti’de 55 kabul oyu kullanılırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı. Oylamaya katılmayan milletvekilinin sağlık sorunu nedeniyle tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu olduğu öğrenildi.

BAĞIMSIZ 10 MİLLETVEKİLİ ARASINDA YALNIZCA KORAY AYDIN “RET” OYU VERDİ

Bağımsız milletvekillerinde 7 kabul, 1 ret oyu kullanılırken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. Ret oyu veren ismin İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın olduğu öğrenildi.

EN BÜYÜK ÇATLAK YENİ PARTİ’DE

En büyük çatlak ise Genel Başkan Özgür Özel’in ‘evet’ oyu vereceğini açıkladığı Yeni Parti'de yaşandı. 91 milletvekilinden 35’i kabul, 54’ü ret oyu kullanılırken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı.

CHP’de ise 29 kabul, 2 ret oyu kullanıldı, 14 milletvekili de oylamaya katılmadı. Sürece başından bu yana karşı çıkan tek parti olan İYİ Parti'de ise 29 ret oyu kullanıldı.

Yeni Yol Partisi'nde 16 kabul, 3 çekimser oy kullanılırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı. Hüda Par da 4 kabul oyu kullanılırken, Yeniden Refah Partisi'nde 4 çekimser oy verildi. Türkiye İşçi Partisi'nde 3, Demokratik Bölgeler Partisi'nde 2, Emek Partisi'nde 2 kabul oyu kullanıldı. Demokrat Parti'de 1 ret, Demokratik Sol Parti'de 1 ve Saadet Partisi'nde 1 kabul oyu kullanıldı.