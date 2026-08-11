Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in antrenmanından görüntüler futbolseverlerin ilgisini çekti. Çalışmadaki mücadele seviyesi ve oyuncuların yüksek temposu dikkat çekerken, Mourinho'nun antrenman boyunca oldukça konsantre ve istekli olduğu görüldü.

ARDA GÜLER'DEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Antrenmanda öne çıkan futbolculardan biri de milli yıldız Arda Güler oldu. Genç futbolcu, çalışmadaki performansı ve yaptığı hareketlerle dikkat çekti. Mourinho'nun oyuncularla yakından ilgilenmesi ve antrenmanın temposunu sürekli yüksek tutması da görüntülere yansıdı.

FENERBAHÇE DÖNEMİYLE KIYASLANDI

Görüntüler özellikle Fenerbahçe taraftarlarının dikkatini çekti. Mourinho'nun Real Madrid'deki antrenmanlarda sergilediği yüksek enerji, sarı-lacivertli takımdaki dönemiyle kıyaslandı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Görüntüleri izleyen Fenerbahçe taraftarları, Mourinho'nun sarı-lacivertli takımda görev yaptığı dönemi hatırlatarak "Burada neden böyle hırslı değildin?" ve "Yazıklar olsun" yorumları yaptı.