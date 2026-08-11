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Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler "Yazıklar olsun" diyor

Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor Haber Videosunu İzle
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor
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Kısa özet: Jose Mourinho'nun Real Madrid antrenmanındaki yüksek konsantrasyonu, hırsı ve çalışmanın sertlik seviyesi dikkat çekti. Arda Güler'in de performansıyla öne çıktığı görüntüleri izleyen Fenerbahçe taraftarları, Mourinho'nun sarı-lacivertli takımda görev yaptığı dönemi hatırlatarak "Burada neden böyle hırslı değildin?" ve "Yazıklar olsun" yorumları yaptı.

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in antrenmanından görüntüler futbolseverlerin ilgisini çekti. Çalışmadaki mücadele seviyesi ve oyuncuların yüksek temposu dikkat çekerken, Mourinho'nun antrenman boyunca oldukça konsantre ve istekli olduğu görüldü.

ARDA GÜLER'DEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Antrenmanda öne çıkan futbolculardan biri de milli yıldız Arda Güler oldu. Genç futbolcu, çalışmadaki performansı ve yaptığı hareketlerle dikkat çekti. Mourinho'nun oyuncularla yakından ilgilenmesi ve antrenmanın temposunu sürekli yüksek tutması da görüntülere yansıdı.

FENERBAHÇE DÖNEMİYLE KIYASLANDI

Görüntüler özellikle Fenerbahçe taraftarlarının dikkatini çekti. Mourinho'nun Real Madrid'deki antrenmanlarda sergilediği yüksek enerji, sarı-lacivertli takımdaki dönemiyle kıyaslandı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Görüntüleri izleyen Fenerbahçe taraftarları, Mourinho'nun sarı-lacivertli takımda görev yaptığı dönemi hatırlatarak "Burada neden böyle hırslı değildin?" ve "Yazıklar olsun" yorumları yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıvedat cici:

eziklere futbol diye gelmemiş ki kek var demişler oda yemeye gelmiş

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Haber YorumlarıMHSN SRC :

Yapı sapı derseniz t.direktörde futbolcuda oynamaz.İftirayı çamur atmayı bırakın.

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Haber Yorumlarıerman genç :

Daha 1 maça çıkmadan Futbol Oyununu göklere çıkarırsanız milyonlarca Euro tazminat maddeleri Villalar Araçlar her şeyi önüne sererseniz kafa yormaz tabi, Ama Avrupada Tekmeyi hemen yer oynatmazsa

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Haber Yorumlarıfaruk nador:

morinyoya bile lig baştan belliydi dedrittiniz adam 2 senesini yok saydı belgeselde 20 mlyon yuro yok

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Haber YorumlarıDoğuş:

Morinhyo zamanınızda takım teknik direktörü daha çok mert hakan yandaş gibiydi.;))

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