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Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu
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Premier Lig'de mücadele edecek Hull City, kaleci transferi için Türkiye'ye yöneldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin, Kayserispor forması giyen 17 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer'in transferi için 1 milyon euro karşılığında prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Hull City, geleceğe yönelik dikkat çeken bir hamle yaptı. İngiliz ekibi, Kayserispor'un 17 yaşındaki kalecisi Deniz Eren Dönmezer'in transferi konusunda sarı-kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına vardı.

BONSERVİSİ 1 MİLYON EURO

İki kulüp arasındaki görüşmelerde transferin mali şartları konusunda da uzlaşma sağlandı. Hull City'nin genç file bekçisi için Kayserispor'a 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

İNGİLTERE'YE GİDECEK

Deniz Eren Dönmezer'in vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. 17 yaşındaki kaleci, çalışma iznini alması ve sağlık kontrollerinden sorunsuz geçmesi durumunda Hull City ile resmi sözleşme imzalayacak.

GENÇ YAŞINA RAĞMEN 27 MAÇ

Deniz Eren Dönmezer, kariyerinde Adana Demirspor formasıyla 24 karşılaşmada görev yaptı. Genç kaleci, Kayserispor'da ise 3 kez sahaya çıktı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDilaver KEKLİKCİ:

bu internet haberleri çok yalancı geçen haftada Acun Türkiye defterini kapatmıştı diye başlık atılmıştı.

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