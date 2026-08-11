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Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
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Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Ederson için sürpriz bir takas formülü gündeme geldi. Aracı menajerlerin, kaleci arayan Juventus'a Ederson'u gönderip sarı-lacivertlilere Nico Gonzalez'i getirecek bir takas üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

  • Fenerbahçe'nin sol kanat için gündeminde Leao ve Rashford'un yanı sıra Nico Gonzalez seçeneği bulunuyor.
  • Aracı menajerler, Juventus'ta geleceği belirsiz olan Nico Gonzalez ile Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali bulunan Ederson'un takasını içeren bir anlaşma taslağı üzerinde çalışıyor.
  • 28 yaşındaki Arjantinli oyuncu Nico Gonzalez, Juventus'ta beklenen performansı gösteremedi ve geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçirdi; İtalyan ekibinde kariyerine devam etmek istemiyor.

Forvet transferini tamamladıktan sonra sol kanat için harekete geçmeyi planlayan Fenerbahçe'nin listesinde Leao ve Rashford gibi isimlerin yanı sıra farklı alternatifler de bulunuyor. Bu süreçte sarı-lacivertlilerin önüne Nico Gonzalez seçeneğinin geldiği öne sürüldü.

EDERSON İLE NICO GONZALEZ TAKASI

İddiaya göre aracı menajerler, Juventus'ta geleceği belirsiz olan Nico Gonzalez ile Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali bulunan Ederson'un takasını içeren bir anlaşma taslağı üzerinde çalışıyor. Kaleci arayışındaki Juventus'un adayları arasında Brezilyalı file bekçisi Ederson'un da bulunduğu belirtildi.

JUVENTUS'TAN AYRILMAK İSTİYOR

Nico Gonzalez, Juventus'a transfer olduktan sonra beklenen performansı gösteremedi ve geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçirdi. İspanyol ekibinin bonservisini almadığı 28 yaşındaki Arjantinli oyuncu Juventus'a geri döndü. Gonzalez'in İtalyan ekibinde kariyerine devam etmek istemediği belirtildi. Her iki kanatta ve forvette görev yapabilen Gonzalez, Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko:

Yani mener yine zarar etmeyecek demi.....

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