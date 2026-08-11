Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Forvet transferini tamamladıktan sonra sol kanat için harekete geçmeyi planlayan Fenerbahçe'nin listesinde Leao ve Rashford gibi isimlerin yanı sıra farklı alternatifler de bulunuyor. Bu süreçte sarı-lacivertlilerin önüne Nico Gonzalez seçeneğinin geldiği öne sürüldü.

EDERSON İLE NICO GONZALEZ TAKASI İddiaya göre aracı menajerler, Juventus'ta geleceği belirsiz olan Nico Gonzalez ile Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali bulunan Ederson'un takasını içeren bir anlaşma taslağı üzerinde çalışıyor. Kaleci arayışındaki Juventus'un adayları arasında Brezilyalı file bekçisi Ederson'un da bulunduğu belirtildi. JUVENTUS'TAN AYRILMAK İSTİYOR Nico Gonzalez, Juventus'a transfer olduktan sonra beklenen performansı gösteremedi ve geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçirdi. İspanyol ekibinin bonservisini almadığı 28 yaşındaki Arjantinli oyuncu Juventus'a geri döndü. Gonzalez'in İtalyan ekibinde kariyerine devam etmek istemediği belirtildi. Her iki kanatta ve forvette görev yapabilen Gonzalez, Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Alper Kızıltepe Haberler.com Fenerbahçe Juventus Spor