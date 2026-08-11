Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti Haber Videosunu İzle
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulunda yapılan ve çerçeve yasanın 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildiği tarihi oylama sonrası İYİ Parti cephesinde duygu dolu anlar yaşandı. 29 milletvekilinin tamamıyla yasaya blok halinde "hayır" oyu veren tek parti olan İYİ Parti’de, oturumun kapanmasının ardından vekiller Meclis bahçesinde bir araya geldi. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu; Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ve diğer milletvekillerine sarılarak sergiledikleri duruş için teker teker teşekkür etti.

  • Çerçeve yasa düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı; 31 milletvekili oylamaya katılmadı.
  • İYİ Parti, grubundaki 29 milletvekilinin tamamının ret oyu kullanmasıyla çerçeve yasaya blok halinde karşı çıkan tek parti oldu.
  • İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, oylamanın ardından milletvekillerine tek tek sarılarak teşekkür etti.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen tarihi çerçeve yasa düzenlemesi, 31 milletvekilinin katılmadığı oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı.

29 VEKİLLE BLOK HAYIR DİYEN TEK PARTİ OLDULAR 

Oylamada İYİ Parti grubu dikkat çeken bir duruş sergiledi. Bütün milletvekilleriyle fire vermeden "hayır" oyu kullanan İYİ Parti, çerçeve yasaya grup olarak blok halinde karşı çıkan tek parti oldu. Grubundaki 29 milletvekilinin tamamının ret oyu vermesiyle parti, duruşunu firesiz şekilde sandığa yansıttı.

DERVİŞOĞLU, VEKİLLERE TEK TEK TEŞEKKÜR EDİP SARILDI 

Oylamanın tamamlanması ve oturumun sona ermesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri Meclis binasından birlikte ayrıldı. 

TBMM bahçesinde derin bir üzüntünün ve duygusal anların hâkim olduğu gecede Genel Başkan Dervişoğlu; Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu başta olmak üzere tüm milletvekillerine teker teker sarılarak teşekkür etti.

KAVUNCU'NUN YÜZÜNDEKİ İFADE KAMERALARA YANSIDI 

Genel Başkan Dervişoğlu ile kucaklaşan Buğra Kavuncu'nun son derece üzgün ve çökmüş yüz ifadesi gecenin en dikkat çeken karesi oldu. Yasa tasarısının geçmesinin yarattığı hüzün ve uzun meclis mesaisinin yorgunluğu hem Dervişoğlu'nun hem de Kavuncu'nun yüzüne yansıdı. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda 467 'evet' oyuyla kabul edildi

Türkiye'nin beklediği çerçeve yasa Meclis'te rekor oyla kabul edildi
İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasanın maddeleri

İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasanın maddeleri

'Terörsüz Türkiye' yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de

Terörsüz Türkiye yasasında partilere göre oylama sonucu belli oldu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz

Meclis kürsüsünden açık açık ilan etti: Hayır diyeceğiz
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Bir partiden 'şartlı destek' var

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Bir partiden "şartlı destek"
Vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı

Halkı canından bezdiren kokunun kaynağı İYİ Partili vekil çıktı
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi

Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! Kürsüden güçlükle indirildi
'Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar

"Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
TBMM’de tarihi gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti

TBMM’de tarihi gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti