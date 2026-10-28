Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası

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İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, geçiş döneminde takımın başına Dirk Kuyt'ı getirdiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

GÖZTEPE MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Teknik ekipte yer alan Hollandalı çalıştırıcının ilk olarak Kadıköy'de oynanacak Göztepe karşılaşmasında takımın başında olması bekleniyor. Kuyt'ın daha sonra Liverpool ile oynanacak karşılaşmada da sarı-lacivertlileri yönetmesi öngörülüyor.

4 MAÇLIK PROGRAM BEKLİYOR

Dirk Kuyt'ın milli araya kadar Fenerbahçe'nin oynayacağı 4 karşılaşmada görev yapması bekleniyor. Hollandalı teknik adamın Göztepe ve Liverpool maçlarının ardından Süper Lig'deki Çorum ve Kocaelispor deplasmanlarında da takımın başında olması planlanıyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu süreçte yeni teknik direktörünü belirlemeyi hedefliyor.

BELÇİKA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Teknik direktörlük kariyerine Feyenoord'un 19 yaş altı takımında başlayan Dirk Kuyt, daha sonra ADO Den Haag ve Belçika temsilcisi Beerschot'ta görev yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, 2024 yılında Beerschot'u Belçika İkinci Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

SON OLARAK DORDRECHT'İ ÇALIŞTIRDI

2025 yazında Dordrecht'in teknik direktörlüğüne getirilen Kuyt, buradaki görevinin ardından Fenerbahçe'nin teknik ekibine katıldı. İsmail Kartal'ın ayrılmasıyla birlikte Hollandalı çalıştırıcı, bu kez sarı-lacivertlilerin geçici teknik sorumlusu olarak görev yapacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı