Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış, kuvvetli kar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

3 İLDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli sağanak bekleniyor.

4 İL BEYAZA BÜRÜNECEK

Yarın sabah saatlerinden itibaren ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek yağışların, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinin yüksek kesimlerinde gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

GÜNEY EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE FIRTINA ALARMI

Öte yandan, Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in batısında bugün akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE ANKARA'YA İLK KAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

İstanbul ve Ankara'da ise bu hafta görülecek yağışların yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olması beklenirken, vatandaşların beyaz örtü hasreti bir süre daha devam edecek. Uzmanlar, iki şehir için de kar yağışı için 2026 Ocak ayını işaret etti.