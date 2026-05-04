Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı
Malatya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40 kişinin de yaralandığı kazanın ardından bir acı haber de Uşak'tan geldi. 1’i yolcu otobüsü, 1’i TIR olmak üzere 7 aracın karıştığı feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR 6 ARACA BİRDEN ÇARPTI
Kaza, Uşak-İzmir karayolu Ürünköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karşı şeride geçen TIR’ın 1’i yolcu otobüsü olmak üzere 6 araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
4 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
17 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 17 kişi ise çevre hastanelere sevk edildi. Karayolunda trafik durdurulurken olay yerinde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.