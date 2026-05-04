Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı

Malatya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40 kişinin de yaralandığı kazanın ardından bir acı haber de Uşak'tan geldi. 1’i yolcu otobüsü, 1’i TIR olmak üzere 7 aracın karıştığı feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR 6 ARACA BİRDEN ÇARPTI

Kaza, Uşak-İzmir karayolu Ürünköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karşı şeride geçen TIR’ın 1’i yolcu otobüsü olmak üzere 6 araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

17 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 17 kişi ise çevre hastanelere sevk edildi. Karayolunda trafik durdurulurken olay yerinde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Umut Halavart
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

HANGİ KURALA UYULUYORKİ, TRAFİKTE KAVGALAR HERGÜN SAPITMIŞ Bİ TOPLUM YOLDAN ÇIKMIŞ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

