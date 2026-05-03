İtalya Serie A'da şampiyon Inter

Serie A’nın 35. haftasında Parma’yı 2-0 mağlup eden Inter, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımı ile ikinci lig şampiyonluğuna ulaştı.

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter ile Parma karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Inter, 2-0'lık skorla kazanarak şampiyon oldu.

INTER 2 GOLLE KAZANDI 

Maç boyunca etkili bir performans gösteren Inter'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Marcel Thuram ve 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan kaydetti. Sakatlığı bulunan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu mücadelede yedek kulübesinde yer aldı. 

BİTİME 3 HAFTA KALA ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte puanını 82'ye yükselten Inter, en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkararak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İtalyan devi, şampiyonluk sayısını 21'e yükseltti. Parma ise 42 puanda kaldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN 2. LİG ŞAMPİYONLUĞU

Kariyerinin 7. kupasını kazanan 31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, Inter kariyerinde ise ikinci lig şampiyonluğunu yaşamayı başardı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
