Haberler

Bursa'da yaptığı işin ücretini istedi, darbedilip bıçaklandı

Bursa'da yaptığı işin ücretini istedi, darbedilip bıçaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaptığı bahçe düzenlemesi karşılığında ücretini almaya giden Hüseyin A. (52), darbedilip bıçakla yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaptığı işin ücretini isteyen şahıs, darbedilip bıçaklandı.

EVİNE GİDİP DIŞARI ÇAĞIRDILAR

Olay, saat 22.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde Hüseyin A.'nın evinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A., daha önce bahçe işlerini yaptığı Yılmaz C.'den ücretini istedi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin A. evine gitti. Bir süre sonra Yılmaz C.'nin yakınları olduğu öne sürülen 4 kişi, Hüseyin A.'nın evinin önüne gelerek dışarı çağırdı.

TEKME, YUMRUK, BIÇAK...

Evin önüne çıkan Hüseyin A., şüpheliler tarafından tekme ve yumruklarla darbedildikten sonra sırtından 2 bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

DURUMU İYİ

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin A., tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Hürmüz için 'Özgürlük Projesi'

Trump, Hürmüz için yeni projesini açıkladı! Saatler içinde başlayacak
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanını taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch'un Anneler Günü reklamından davacı oluyor

Ünlü markadan skandal Anneler Günü reklamı! Bakanlık davacı oluyor
İtalya Serie A'da şampiyon Inter

Ülkenin en büyüğü onlar! Milli yıldızımızın şampiyonluk sevinci

Şirket yöneticisine evinin önünde infaz

Şirket yöneticisine evinde infaz! Kapıyı açar açmaz kurşun yağdırdılar
Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü

Felaketi yaşadı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch'un Anneler Günü reklamından davacı oluyor

Ünlü markadan skandal Anneler Günü reklamı! Bakanlık davacı oluyor
Diyarbakır’da 4 katlı binaya yıldırım düştü; o anlar kamerada

Korkunç görüntüler! 4 katlı binaya düştü
'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü