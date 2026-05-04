Bursa'da yaptığı işin ücretini istedi, darbedilip bıçaklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaptığı işin ücretini isteyen şahıs, darbedilip bıçaklandı.

EVİNE GİDİP DIŞARI ÇAĞIRDILAR

Olay, saat 22.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde Hüseyin A.'nın evinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A., daha önce bahçe işlerini yaptığı Yılmaz C.'den ücretini istedi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin A. evine gitti. Bir süre sonra Yılmaz C.'nin yakınları olduğu öne sürülen 4 kişi, Hüseyin A.'nın evinin önüne gelerek dışarı çağırdı.

TEKME, YUMRUK, BIÇAK...

Evin önüne çıkan Hüseyin A., şüpheliler tarafından tekme ve yumruklarla darbedildikten sonra sırtından 2 bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

DURUMU İYİ

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin A., tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı