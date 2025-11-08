Haberler

Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangına ilişkin SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden 7 kişi açığa alındı. Ayrıca tesis sahibi Yalova'da kaçmak üzereyken yakalanırken, 2 vardiya amiri gözaltına alındı. Gözaltı kararı olan bir kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli'de parfüm dolum tesisindeki yangına ilişkin SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden 7 kişi açığa alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

PARFÜM DEPOSUNDAKİ YANGINDA 6 İŞÇİ CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

7 KİŞİ AÇIĞA ALINDI

Faciada yeni gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada, olaya ilişkin SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden 7 kişinin açığa alındığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kocaeli ili Dilovası ilçesinde meydana gelen elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirilmiş olup süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca olayla ilgili olarak SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından; SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır."

TESİS SAHİBİ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, ortadan kaybolan iş yeri sahibi K.O'yu kaçma hazırlığı yaparken Yalova'da yakaladı ve aracından valizleri çıktı. K.O'nun oğlu İ.O.'nun ise her yerde arandığı öğrenildi.

VARDİYA AMİRLERİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin vardiya amirleri G.B. ve H.E. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen T.Y'nin ise Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altında olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İŞTE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerine ulaşıldı. Yangında, Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Yangınla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir parfüm deposunda meydana gelen yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet başsavcılığımızla adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik." dedi.

"İŞ YERİNİN RUHSATI VAR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında açıklama yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Olayın ilk anda itibaren arkadaşlarımız, öncelikle yangını söndürme, arama, kurtarma çalışması yaptılar. Yangın, çok kısa sürede zaten kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da yapıldı. Cumhuriyet savcısı koordinesinde yangının çıkış sebebiyle ilgili gerekli araştırmalar yapılıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin. Yangından sağ olarak kurtulanlar arkadaşlarımız da var. İş yerinin ruhsatı var. Onunla ilgili de çalışma bakanımızla da görüştük. Olay çıkış sebebiyle, işletmenin durumuyla, idari işlemleriyle beraber her türlü şekilde araştırılacak, incelemeler çıkarılacak. Çalışma bakanımızla da görüştük. O da talimatları verdi. Gerekli her türlü araştırma ve inceleme yapılacaktır" dedi.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Bu ülkede henüz üst sınıftan kimse istifa etmedi şerefiyle . Hep uzaklaştırma ...

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBüşra :

Uzaklaştırma da soruşturmanın selameti açısından, sonra tekrar dönerler kesin.

yanıt8
yanıt1
Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

İllahi bırıleri ölüncemi yapılıyor bu denetimler ne iş yerleri var bu şekilde eksikleri olup ruhsat verilen kaçak işci çalıştırılan

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Gebze'de ki yıkılan bina için müteahhitten ses seda yok geriye doğru ruhsat işlerini yürüten kurum yetkilileri ne durumda işin ucu siyasi olunca örtme ve uyutma süresimi başladı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Vardiya amiri dedigini mesai yazar iscidir ne alaka

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
