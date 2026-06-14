Haberler

Vancouver'a Türk damgası! Sokaklar Türkiye sesleriyle inledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Türk taraftarlar, maç öncesi Vancouver'de A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için bir araya gelerek şehri ''Türkiye'' sesleriyle inletti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

ZORLU MAÇ 07.00'DE BAŞLAYACAK

BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 07.00'de başlayacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Karşılaşmada Peru Futbol Federasyonundan Kevin Ortega, dördüncü hakem olacak.

VANCOUVER KIRMIZI-BEYAZ!

Tarihi maç öncesi Türk taraftarlarımız, A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Vancouver'deki Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi. Sokakları kırmızı-beyaz renklere boyayan taraftarlarımız, çeşitli tezahüratlarla sokakları adeta Türkiye diye inletti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Alarmları kurun! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz

Alarmları kurun! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

Dünya Kupası ilk şakasını yaptı! Yok böyle bir son
Fas'tan Brezilya'ya geçit yok

Brezilya Fas karşısında umduğunu bulamadı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Gecenin ilk maçlarında kazanan yok! İşte diğer karşılaşmalar

Gecenin ilk maçlarında kazanan yok! İşte diğer karşılaşmalar
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu

Görüntülerdeki bir polis memuru! Silahını çekti, sonrası dehşet
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu

Adını bilmediği yere kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
Bitlis ile Muş arasındaki il sınırı hattı yeniden düzenlendi

Karar Resmi Gazete'de! İki il arasındaki sınır hattı değişti
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi

Görüntü Ankara'dan! Her şey dakikalar içerisinde oldu