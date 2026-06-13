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Bungee jumping faciası! Genç kadın hayatını kaybetti

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Brezilya'da bungee jumping yapan bir kadın güvenlik ipinin bağlanmaması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Brezilya'da yaşanan bungee jumping kazası ülke gündemine oturdu. Adrenalin sporu yapmak için platforma çıkan bir kadın, atlayış sırasında güvenlik sistemindeki hata nedeniyle metrelerce yükseklikten yere düştü.

GÜVENLİK İPİNİN BAĞLANMADIĞI İDDİA EDİLDİ

İlk belirlemelere göre kadının güvenlik ipinin atlayış öncesinde bağlanmadığı öne sürüldü. Atlayışın ardından boşluğa düşen kadın ağır şekilde yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan trajedi bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

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