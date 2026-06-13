Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında oyuncu Melisa Döngel'e ait dijital materyaller üzerinde yapılan kriminal incelemeler tamamlandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan araştırma ve inceleme raporunda, Döngel'in telefonunda uyuşturucu madde teminine ilişkin olduğu değerlendirilen çok sayıda yazışma ve görsel materyalin bulunduğu belirtildi.

MESAJLAŞMALAR SORUŞTURMA DOSYASINDA

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; mahkeme kararıyla incelenen telefon kayıtlarında, çeşitli kişilerle yapılan yazışmaların soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

Rapora göre, Döngel'in bazı kişilerle yaptığı mesajlaşmalarda uyuşturucu madde talebine yönelik ifadeler kullandığı öne sürüldü. Dosyada yer alan görüşmelerde "Kanka kokcu var mı?" ve "Kok no lazım, acil kanka" şeklindeki mesajların dikkat çektiği belirtildi.

Ayrıca bazı görüşmelerde uyuşturucu teminine ilişkin detayların konuşulduğu ve şüphelilerin birbirlerini uyardıkları iddia edildi.