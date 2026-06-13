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Alarmları kurun! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz

Alarmları kurun! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz
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A Milli Takım, yarın saat 07.00'de Avustralya karşısında 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verecek. Ay-yıldızlılarda gözler Arda Güler'de olurken, Kenan Yıldız'ın durumu maç saatinde netleşecek. İşte muhtemel 11'imiz ve detaylar...

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak.
  • Maç, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda yarın TSİ 07.00'de oynanacak.
  • Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele yarın sabah TSİ 07.00'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası atmosferine çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Irvine, Velupillay, Toure.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu. Montella'nın sahaya bu kadroya yakın bir dizilişle çıkması bekleniyor.

KENAN YILDIZ BELİRSİZLİĞİ

A Milli Takım'da gözler Kenan Yıldız'ın durumuna çevrildi. Teknik direktör Vincenzo Montella, yıldız futbolcunun fiziksel durumu hakkında soru işaretleri bulunduğunu belirtirken, Kenan'ın ilk 11'de başlamasının zor olduğu ifade ediliyor.

İLK MAÇ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Dünya Kupası'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yer alan Türkiye için ilk karşılaşma büyük önem taşıyor. Ay-yıldızlı ekip, turnuvaya galibiyetle başlayarak hem moral kazanmak hem de gruptan çıkma yolunda avantaj elde etmek istiyor.

GÖZLER ARDA GÜLER'DE

Milli takımın en önemli kozlarından biri olan Arda Güler'in performansı merakla bekleniyor. Real Madrid formasıyla başarılı bir sezon geçiren genç yıldızın, Dünya Kupası'nda da takımın hücum yükünü çekmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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